Сегодня начался суд над водителем Kia, спровоцировавшего аварию с пятью автомобилями, в которой погибли двое молодых мужчин. Суд назначил наказание Васильеву – заключение под стражу на 1 месяц 28 суток, до 4 октября. Этим решением суда удовлетворены родственники погибших.

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