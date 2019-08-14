Происшествия
Суд отправил в СИЗО виновника страшной аварии на МалышеваУралПолит.Ru 04:33
Сегодня начался суд над водителем Kia, спровоцировавшего аварию с пятью автомобилями, в которой погибли двое молодых мужчин. Суд назначил наказание Васильеву – заключение под стражу на 1 месяц 28 суток, до 4 октября. Этим решением суда удовлетворены родственники погибших.
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Екатеринбуржца Владимира Васильева, который устроил смертельное ДТП на Малышева, арестовали
Эхо Москвы - Екатеринбург06:33
Суд арестовал Васильева, устроившего смертельное ДТП на Малышева
Московский Комсомолец Екатеринбург05:24
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