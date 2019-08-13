Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвиненияЕкатеринбург-ТВ вчера в 07:28
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина. Владимира Васильева привезли туда сегодня, 13 августа, после недели в стационаре травматологии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Виновника ДТП с двумя погибшими на Малышева допросили и отправили в изолятор (ВИДЕО)
Европейско-Азиатские новостивчера в 11:56
Главный нарколог Свердловской области — о том, почему водитель KIA выглядел после ДТП неадекватным
Екатеринбург Онлайнвчера в 11:31
«Умоляю, простите»: появилось видео, как виновник жуткого ДТП на Малышева раскаивается
КП - Екатеринбургвчера в 10:27
Кровь Васильева, устроившего смертельное ДТП на Малышева, проверили на алкоголь и наркотики
Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 08:55
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
Россияне вышли в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира. "Краснодар" обыграл португальцев со счетом 3:2.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
В Японии за неделю 23 человека скончались от жары
За минувшую неделю в Японии жертвами жары стали 23 человека, еще около 13 тысяч жителей госпитализированы с тепловыми ударами.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 16:35
Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено вчера в 19:30
Общество
В России изменят правила выплаты детских пособий
В России изменят правила выплаты детских пособий — помощь смогут получать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов, а деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
Северо-Крымский канал, построенный в советское время, носит международный статус, киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу днепровской воды в Крым, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.
Обновлено в 00:06
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Четвертая волна паводка угрожает Хабаровскому краю
Синоптики предупредили о четвертой волне паводка в Хабаровском крае из-за тайфунов «Лекима» и «Крос».
Обновлено вчера в 21:43
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия
На Камчатке в результате нападения медведя погиб человек
С начала года в результате нападения медведей на Камчатке погибли три человека.
Обновлено вчера в 23:06
Технологии
Килограмм мяса за $10 000: зачем российская компания решила напечатать стейк в космосе
Штребе занялась поиском альтернативных технологий, которые позволили бы ей создать более долговечный проект на границе науки и искусства, и обратилась со своей идеей в российскую лабораторию 3D Bioprinting Solutions, дочернюю компанию «Инвитро».
Обновлено в 00:21
Футбол
СКА – «Машук КМВ»: дубль Дворникова принес победу армейцам
Обновлено 12 августа в 09:49
Здоровье
Медучреждения Ставрополья примут 200 молодых специалистов в 2019 году
"В этом году в медучреждения Ставрополья направляются 200 молодых специалистов-медиков - те, кто поступил в 2014-м в Ставропольский медуниверситет в рамках расширенного по инициативе губернатора целевого набора", - уточняется в сообщении.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Факультативы по киберспорту предложили создать в российских школах
В российском Институте развития интернета предложили создавать в школах факультативные занятия по киберспорту.
Обновлено в 00:27
Происшествия
На севере Японии охотники застрелили медведя, пришедшего в город
Японское телевидение проинформировало о том, что на севере страны застрелили медведя, который появился в жилом районе города Саппоро.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Дагестане
Два автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана, погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено вчера в 17:15
Культура
Акция «Хоровод мира» пройдет на ВДНХ
Напомним, что акции "Хоровод мира" пройдет в этом году в третий раз, в ней примут участие более 120 городов из России и мира.
Обновлено в 00:07
Авто
Nissan снизил цены на модели Qashqai, Terrano и X-Trail
На фоне общего сокращения российского рынка новых автомобилей некоторым компаниям приходится пересматривать свою ценовую политику, снижая цены на свои модели.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов
По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.
Обновлено вчера в 20:13
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro
По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015—2017 годах.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области
Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40