Происшествия

Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвиненияЕкатеринбург-ТВ вчера в 07:28

Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина. Владимира Васильева привезли туда сегодня, 13 августа, после недели в стационаре травматологии.
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