Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина. Владимира Васильева привезли туда сегодня, 13 августа, после недели в стационаре травматологии.

Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения

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