Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из ГрозногоГазета.Ru 03:34

Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт". Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

Газета.Ru03:34

Виновника смертельной аварии на Можайском шоссе доставили в Москву

Интерфакс01:47

Виновник аварии на Можайском шоссе доставлен в Москву

News.ru01:56

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

Российская газета02:45

Водителя «Gelandewagen-убийцы» доставили в Москву

РЕН ТВ01:43

Виновника ДТП на Можайском шоссе доставили в Москву

Москва 2401:40

Предполагаемого виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в Москву

ТАСС01:45
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Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

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Космос

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Орлов раскрыл секрет, почему не играет Маркизио

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Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
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Политика

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Маттиа Бинотто: Наша скорость объясняется другим режимом работы мотора

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Армия и оружие

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