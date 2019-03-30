Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из ГрозногоГазета.Ru 03:34
Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт". Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
В Сети появилось видео момента смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге.
Обновлено в 03:46
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Политика
Чижов прокомментировал ситуацию вокруг Brexit
Ситуация с отделением Великобритании от Евросоюза свидетельствует, что у правительства страны, похоже, лучше получается бороться с мифическими угрозами от России, чем решать проблемы государства, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае
Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Обновлено в 02:22
Политика
Для маленькой такой компании: куда пошли деньги от продажи Аляски
30 марта 1867 года делегации Российской империи и Соединенных Штатов подписали договор о продаже Аляски.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Михаил Ходорковский обвинил в аресте Абызова главу «Альфа-Банка»
Причиной ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова стал его конфликт с «Альфа-Банком», заявил 29 марта Михаил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 03:45
Футбол
Орлов раскрыл секрет, почему не играет Маркизио
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся
В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Обновлено вчера в 19:39
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Наша скорость объясняется другим режимом работы мотора
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто не стал преувеличивать значение скорости, показанной гонщиками команды в пятницу в Бахрейне.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Болгария не хочет размещать у себя базы НАТО
Болгария не намерена открывать военно-морские базы НАТО на своей территории, заявил вице-премьер и министр обороны страны Красимир Каракачанов.
Обновлено вчера в 20:37
Культура
Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам
Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Наука
Английский язык уместился в полтора мегабайта
Американские психологи подсчитали объем информации, который к 18 годам выучивает англоговорящий человек о своем родном языке.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие
Нынешней весной в российскую армию призовут 135 тысяч новобранцев
Напомним, что весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев, а осенью прошлого года были призваны 132,5 тысячи человек.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Хоккей
Емелин уволен с поста главного тренера «Лады»
Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.
Обновлено в 03:52
Футбол
Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду
Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности.
Обновлено вчера в 13:35
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено 28 марта в 08:10
Наука
Грибковое заболевание уничтожило десятки видов амфибий
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40