Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из ГрозногоГазета.Ru 03:34

Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт". Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

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