Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из ГрозногоРоссийская газета 02:45

В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в ближайшее время Муслим Джамбеков будет передан следователям СК. Именно они расследуют уголовное дело о гибели двух человек в ДТП.
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Виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в Москву

Газета.Ru06:34

Виновник аварии на Можайском шоссе доставлен в Москву

News.ru01:56

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

Российская газета02:45

Виновника смертельной аварии на Можайском шоссе доставили в Москву

Интерфакс01:47

Водителя «Gelandewagen-убийцы» доставили в Москву

РЕН ТВ01:43

Виновника ДТП на Можайском шоссе доставили в Москву

Москва 2401:40

Предполагаемого виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в Москву

ТАСС01:45
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Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в России информации, заявил генеральный директор компании-разработчика Golden Frog Сандей Йокубайтис.
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Армия и оружие

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Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

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Происшествия

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Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
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Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.
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Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков подарил российскому президенту Владимиру Путину лошадь и собаку, сообщает РИА "Новости".
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В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
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Американцы возвращаются к стратегии времен холодной войны

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Группа "ЛСП" выпустила в свет видеоклип на песню "Золотой мальчик".
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Маррей вернулся к тренировкам после операции

Британец Энди Маррей возобновил тренировки после операции, информирует Telegraph.
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