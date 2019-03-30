Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из ГрозногоРоссийская газета 02:45
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в ближайшее время Муслим Джамбеков будет передан следователям СК. Именно они расследуют уголовное дело о гибели двух человек в ДТП.
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«Интер» проявляет интерес к Видалю и Ракитичу
Полузащитники «Барселоны» Артуро Видаль и Иван Ракитич попали в сферу интересов «Интера».
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В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной
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Нганну и Дос Сантос встретятся на UFC 239
Второй номер тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну встретится с бывшим чемпионом промоушена Джуниором Дос Сантосом.
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Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Политика
Reuters: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие США
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Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
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Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Месси восстановился и готов сыграть в матче против «Эспаньола»
Обновлено в 06:31
Общество
Климатолог рассказал о причинах высоких темпов потепления в России
Потепление в России идет быстрее среднемировых темпов из-за близости к Арктике, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Обновлено в 05:56
Технологии
VPN-сервисы отказываются подключаться к реестру запрещенных сайтов
Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в России информации, заявил генеральный директор компании-разработчика Golden Frog Сандей Йокубайтис.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Футбол
Дриусси: совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что покинул «Ривер Плейт» слишком рано.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Саакашвили рассказал про свой отказ от жевания галстука
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Шоу-бизнес
Сергей Шнуров оставил Матильде больше половины совместного имущества
При разводе Шнуров оставил супруге больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 02:24
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
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Политика
Президент Киргизии подарил Путину животных
Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков подарил российскому президенту Владимиру Путину лошадь и собаку, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 28 марта в 08:17
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:56
Культура
Михаилу Пореченкову присвоили звание народного артиста России
Президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актёру Михаилу Пореченкову, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет мамой в третий раз
О беременности Керр сообщил ее представитель: «Миранда, Эван, Флинн и Харт ждут нового члена семьи!».
Обновлено вчера в 22:16
Музыка
«ЛСП» привезли из Анголы «Золотого мальчика» с чемоданом конфет
Группа "ЛСП" выпустила в свет видеоклип на песню "Золотой мальчик".
Обновлено в 02:39
Теннис
Маррей вернулся к тренировкам после операции
Британец Энди Маррей возобновил тренировки после операции, информирует Telegraph.
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