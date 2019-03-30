Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из ГрозногоРоссийская газета 02:45
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в ближайшее время Муслим Джамбеков будет передан следователям СК. Именно они расследуют уголовное дело о гибели двух человек в ДТП.
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Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС
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В Краснодаре горит мебельный склад
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Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро
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