Происшествия
Предполагаемого виновника ДТП на Можайском шоссе доставили в МосквуРБК 02:06
Предполагаемого виновника ДТП со смертельным исходом на Можайском шоссе в Москве, уроженца Чечни Муслима Джамбекова доставили из Грозного в Москву. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Обновлено в 06:30
Общество
На нацпроект «Образование» в Петербурге выделили 3,8 млрд рублей
Бюджет Санкт-Петербурга выделил на три года для нацпроекта "Образование" 3,8 млрд рублей.
Обновлено в 10:02
Футбол
Динамо — Локомотив 0:1
«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив ЦСКА, которому ещё предстоит провести матч 21-го тура.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет мамой в третий раз
О беременности Керр сообщил ее представитель: «Миранда, Эван, Флинн и Харт ждут нового члена семьи!».
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Кино
«Тихое место» от Netflix: Вышел трейлер фильма «Молчание»
Обновлено вчера в 11:43
Культура
51-летняя Селин Дион радует поклонников творчеством и стройной фигурой
Селин Дион 30 марта отмечает свой день рождения и даже в 51-летнем возрасте продолжает радовать фанатов творчеством и стройной фигурой.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома
По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
Обновлено в 08:00
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Политика
Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.
Обновлено в 06:52
Музыка
В Британии состоялись похороны вокалиста The Prodigy Кита Флинта
Кит Флинт был найден мёртвым в собственном доме в Эссексе 4 марта. Группа назвала его смерть самоубийством.
Обновлено вчера в 13:50
Музыка
Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки
Обновлено вчера в 04:54
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Космос
В NASA завершили испытание системы спасения корабля Orion
Специалисты NASA завершили испытание системы, предназначенной для спасения тяжёлого космического корабля Orion.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Снежная лавина сошла в горах Дагестана и попала на видео
Снежная лавина сошла с горах Дагестана минувшим утром. Природное явление сняли на видео жители одного из отдаленных сел республики.
Обновлено в 04:32
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о «перехвате» российских Ту-160
Ранее пресс-служба Королевских ВВС Великобритании (RAF) сообщала, что британские истребители Typhoon поднялись с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения российских бомбардировщиков.
Обновлено в 09:57
Экономика
Кабмин поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минтранс, Минэнерго и Минфин проведут мониторинг цен на авиабилеты и топливо, а также при необходимости подготовят предложения по недопущению их существенного роста.
Обновлено в 04:50
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов
Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Политика
Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе
Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 08:48
Политика
Рогозин резко и по-украински ответил на критику самолета Ту-204-300
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин по-украински ответил в своем твиттере читателю, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 09:58
Общество
Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено вчера в 13:22