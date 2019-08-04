Происшествия
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномаркуРоссийская газета 05:48
Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД города.
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Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
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Театры
В МАМТе представят «Дон Кихота» в редакции Нуреева
Сообщается, что восстанавливать версию легендарного танцовщика будут его ученики – художественный руководитель балетной труппы МАМТа Лоран Илер и экс-этуаль Парижской национальной оперы Изабель Герен, оба получившие звание «этуали» из рук самого Нуреева.
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Единоборства
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон — 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
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Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
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Наука
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев
В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.
Обновлено в 05:27
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Происшествия
СКР начал проверку по факту падения с крыши подростка в Екатеринбурге
Проверку после гибели подростка, упавшего с крыши заброшенного здания в Екатеринбурге начало следственное управлене следственного комитета РФ по Свердловской области.
Обновлено в 06:22
Общество
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил полет
Министерство обороны РФ сообщило, что военный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил полет длительностью более 20 минут.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы
В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Стефания Маликова оправдалась за нездоровую худобу на фото в бикини
Со слов Маликовой выяснилось, что она на самом деле не является такой уж худой, какой кажется на фотографии, а все дело в позе и ракурсе снимков.
Обновлено в 02:11
Политика
Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР
На уходящей неделе американский президент Дональд Трамп снова почувствовал себя подло обманутым.
Обновлено в 01:00
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»
Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
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В Татарстане утром, днем и вечером в понедельник, 5 августа, ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает гидрометцентр РТ.
Обновлено в 05:52
Политика
Собянин: организаторы митинга хотели «втянуть» москвичей в беспорядки
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что организаторы несанкционированной акции хотели «втянуть» участников митинга в беспорядки.
Обновлено в 03:03
Футбол
Как игроки оценили результат матча «Зенит» — «Краснодар»
Ключевым эпизодом матча «Зенит» — «Краснодар» стал автогол Дугласа Сантоса, после которого большинство решений арбитра Алексея Еськова было принято в пользу хозяев.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
В Иране заявили о прекращении существования единства западного альянса
В Иране отметили снижение градуса американской воинственной риторики в отношении Тегерана после того, как европейские союзники США – Германия и Франция – отказались поддержать военную операцию в Персидском заливе.
Обновлено в 05:23
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие
Стали известны детали скандала с наркотиками, пьянством и пытками в элитном спецназе США
Элитные подразделения Пентагона, известные под названием «морские котики», давно растеряли голливудский лоск: пьянство, наркомания, а также убийства, насилие и пытки — вот неполный перечень сомнительных «подвигов», в которых замечен американский спецназ.
Обновлено в 06:17
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
В Екатеринбурге за 180 миллионов рублей продают убыточный бизнес-центр
Бизнес-центр «Нахимов», расположенный в Екатеринбурге на улице Вайнера, продают за 180 миллионов рублей, пишет портал Е1.
Обновлено в 06:05
Происшествия
СК начал проверку после отравления детей в подмосковном лагере
Обновлено вчера в 16:07