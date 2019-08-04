Происшествия

Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномаркуРоссийская газета 05:48

Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД города.
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