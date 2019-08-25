Общество
Виноградари Крыма получили 1,2 млрд господдержки за пять летЭкономика сегодня 03:33
Виноградарские предприятия Крыма получили 1,2 миллиарда рублей государственных субсидий с момента воссоединения республики с Россией в 2014 году. Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Андрей Рюмшин. По его словам, сумма ежегодной поддержки виноградарей выросла за пять лет почти в восемь раз.
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За 5 лет крымские виноградарские предприятия получили 1,2 млрд руб. субсидий
Rambler News Service06:41
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