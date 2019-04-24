Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятийLenta.ru 00:40

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло». Второй недавно перешел американским акционером, гендиректор тоже сменился.
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Крымские виноделы могут остановить производство из-за нехватки бутылок

Эхо Москвы01:16

Остановка производства грозит заводам виноделов Крыма

News.ru00:08

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Lenta.ru00:40

РБК: крымские винодельни могут остановить работу из-за нехватки бутылок

Коммерсантъ01:06

Виноделы Крыма предупредили о возможной остановке предприятий из-за нехватки бутылок

Ведомости00:06

Крымские виноделы предупредили о риске остановки из-за дефицита бутылок

РБКвчера в 23:00

Винодельческим предприятиям Крыма грозит закрытие из-за нехватки бутылок

Krym.News01:17
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Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай в России

Обновлено в 01:05
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Обновлено вчера в 05:44
Кино

Тизер 3 серии заключительного сезона «Игры престолов» появился в Сети

Представители телеканала HBO опубликовали на YouTube тизер 3 серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено 22 апреля в 10:09
Политика

Суд требует импичмента Порошенко

Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

В Щелково ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне

Обновлено в 01:11
Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей

Обновлено вчера в 05:13
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 05:14
Здоровье

Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда здоровью

В целом, в пасхальных продуктах - яйцах, творожных пасхах и куличах - достаточно много полезных элементов, отмечают эксперты.
Обновлено вчера в 20:08
Общество

Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений

Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено вчера в 07:28
Футбол

«Ювентус» претендует на Коутиньо

Ранее сообщалось, что есть два претендента на Коутиньо: ПСЖ, который хотел подписать футболиста летом 2017 года, и Челси, который ищет игрока на позицию Эдена Азара.
Обновлено в 00:14
Хоккей

«Бостон» выиграл серию у «Торонто» в Кубке Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

В мэрии Якутска проводят обыски

По информации местных СМИ, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Футбол

«Ювентус» решил избавиться от привычных полос на форме

Туринский "Ювентус" решил в предстоящем сезоне изменить привычный стиль экипировки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:16
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Кино

В США умерла актриса Фэй Маккензи

Как пишет «Газета.Ru», Маккензи наиболее известна по главным ролям в вестернах, где её партнёром был Джин Отри.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Ночью на Поэтическом бульваре сгорели три машины

В ночь на 24 апреля у дома 8 на Поэтическом бульваре сгорели три припаркованных автомобиля.
Обновлено в 00:50
Футбол

Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата

Обновлено вчера в 16:14
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолёт

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия

Маск прокомментировал взрыв Tesla на парковке в Шанхае

Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено вчера в 07:58
Кино

Леонардо Ди Каприо может сыграть в новом фильме Гильермо дель Торо

Обновлено вчера в 23:30
Хоккей

Еспери Котканиеми успешно перенёс операцию на колене

Форвард «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми 23 апреля перенёс артроскопическую операцию на левом колене.
Обновлено вчера в 18:03
Политика

Трамп заявил, что провел «замечательную встречу» с основателем Twitter

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что провел с его основателем Джеком Дорси "замечательную встречу".
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Театры

Дмитрий Бикбаев уволился из театра

Обновлено вчера в 18:00
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