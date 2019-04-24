Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятийLenta.ru 00:40
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло». Второй недавно перешел американским акционером, гендиректор тоже сменился.
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Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Обновлено в 01:05
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Кино
Тизер 3 серии заключительного сезона «Игры престолов» появился в Сети
Представители телеканала HBO опубликовали на YouTube тизер 3 серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено 22 апреля в 10:09
Политика
Суд требует импичмента Порошенко
Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.
Обновлено вчера в 10:30
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Обновлено вчера в 05:13
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 05:14
Здоровье
Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда здоровью
В целом, в пасхальных продуктах - яйцах, творожных пасхах и куличах - достаточно много полезных элементов, отмечают эксперты.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений
Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
«Ювентус» претендует на Коутиньо
Ранее сообщалось, что есть два претендента на Коутиньо: ПСЖ, который хотел подписать футболиста летом 2017 года, и Челси, который ищет игрока на позицию Эдена Азара.
Обновлено в 00:14
Хоккей
«Бостон» выиграл серию у «Торонто» в Кубке Стэнли
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга
Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В мэрии Якутска проводят обыски
По информации местных СМИ, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Футбол
«Ювентус» решил избавиться от привычных полос на форме
Туринский "Ювентус" решил в предстоящем сезоне изменить привычный стиль экипировки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:16
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Кино
В США умерла актриса Фэй Маккензи
Как пишет «Газета.Ru», Маккензи наиболее известна по главным ролям в вестернах, где её партнёром был Джин Отри.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Ночью на Поэтическом бульваре сгорели три машины
В ночь на 24 апреля у дома 8 на Поэтическом бульваре сгорели три припаркованных автомобиля.
Обновлено в 00:50
Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия
Маск прокомментировал взрыв Tesla на парковке в Шанхае
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено вчера в 07:58
Кино
Леонардо Ди Каприо может сыграть в новом фильме Гильермо дель Торо
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей
Еспери Котканиеми успешно перенёс операцию на колене
Форвард «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми 23 апреля перенёс артроскопическую операцию на левом колене.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Трамп заявил, что провел «замечательную встречу» с основателем Twitter
Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что провел с его основателем Джеком Дорси "замечательную встречу".
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Театры
Дмитрий Бикбаев уволился из театра
Обновлено вчера в 18:00