Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятийРБК вчера в 23:00
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
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Общество
Власти Челябинска получили предупреждение за пыль на дорогах
Минэкологии Челябинской области потребовало от челябинских властей взять под контроль пыль на дорогах.
Обновлено в 06:04
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
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Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 04:22
Общество
Навальный за год потратил на заграничные поездки 47 млн рублей
Пока семья блогера отдыхала в Египте, с кошелька было выведено 3 биткоина — свыше 1,3 миллиона рублей.
Обновлено в 04:50
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском
Компания Nord Stream 2, строящая газопровод Северный поток-2 (СП-2), пригрозила судом Евросоюзу из-за новых положений Газовой директивы.
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Политика
Иран продолжит экспортировать нефть, несмотря на санкции США
Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что попытки Вашингтона бойкотировать экспорт нефти из Ирана ни к чему не приведут.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
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Армия и оружие
В США танк Т-14 «Армата» признали лучшим в мире
Американское издание The National Interest назвало российский танк Т-14 «Армата» лучшим в мире.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
Обновлено вчера в 15:57
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Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Около 40% случаев рака на Ставрополье диагностируют на поздних стадиях
Почти в половине случаев онкозаболевания на Ставрополье не выявляются на ранней стадии, сообщает министерство здравоохранения края.
Обновлено в 05:00
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Обновлено в 03:52
Авто
Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Шойгу: США официально закрепили направленность против России своей ПРО
США в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО.
Обновлено в 03:32
Политика
Украина вышла из соглашений с СНГ о секретах в области изобретений
Речь идет о договорах по сохранности межгосударственных секретов в области изобретений, которые создали еще в Советском Союзе.
Обновлено в 05:48
Игры
Американские футболисты уже поиграли в новую Call of Duty
Вдобавок есть фотография с игровой зоной мероприятия, где не видно никаких намёков на то, что за Call of Duty нас ждёт в этом году (согласно утечкам, Modern Warfare 4), но в руках футболисты держат DualShock 4 — видимо, маркетинговое партнёрство Activision с Sony продолжится.
Обновлено в 03:42
Музыка
Киркоров пожелал дочери Алсу успеха в финале шоу «Голос. Дети»
Как признался Киркоров, дело не в том, что 10-летняя Микелла продолжает дело своей звездной мамы, а в том, что его действительно тронул ее голос.
Обновлено в 00:59
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Выкидыши и инсульт: что пережила третья жена Алексея Лысенкова
Актриса прошла долгий путь от работы дворником до бизнесвумен. Перед тем, как стать матерью, Ирина Чериченко перенесла несколько выкидышей.
Обновлено в 02:00
Экономика
«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области
24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Технологии
В США беспилотникам разрешили доставлять посылки
Разрешение на доставку посылок беспилотниками на территории США получила компания Wing.
Обновлено вчера в 14:27
Энергетика
Бюджет выплатит нефтяникам 450 млрд рублей за стабильную цену бензина
В 2019 году правительство выплатит нефтяным компаниям - производителям бензина и дизельного топлива до 450 миллиардов рублей в качестве компенсации за то, что на своих заправках они сдерживают рост цен для конечного потребителя.
Обновлено в 05:47
Экономика
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда
По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху
В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Авто
Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.
Обновлено в 01:01
Здоровье
Специалисты предупреждают об угрозе африканской чумы в Кузбассе
Специалисты сообщают о неблагополучной ситуации в связи с распространением африканской чумы во многих странах Европы и Азии.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16