Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятийРБК вчера в 23:00

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
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Депутат ГД обратился к властям РФ из-за возможной остановки винзаводов в Крыму

РИА Новости Крым04:52

Крымские виноделы предупредили о возможной приостановке производства на длительный срок

Эхо Москвы03:01

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

РБКвчера в 23:00

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РБК: крымские винодельни могут остановить работу из-за нехватки бутылок

Коммерсантъ01:06

Винодельческим предприятиям Крыма грозит закрытие из-за нехватки бутылок

Krym.News01:17
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Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
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Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России

Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
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Речь идет о договорах по сохранности межгосударственных секретов в области изобретений, которые создали еще в Советском Союзе.
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Вдобавок есть фотография с игровой зоной мероприятия, где не видно никаких намёков на то, что за Call of Duty нас ждёт в этом году (согласно утечкам, Modern Warfare 4), но в руках футболисты держат DualShock 4 — видимо, маркетинговое партнёрство Activision с Sony продолжится.
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