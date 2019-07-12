Политика
Виноделы Грузии ополчились против гендиректора «Рустави-2»Новостной фронт вчера в 13:56
Сегодня, 12 июля, в Кахетии виноделы провели митинг, с требованием извинений от генерального директора телеканала «Рустави — 2». Поводом для митинга стали слова Николоза Гварамия о том, что ему плевать на экспорт вина и минеральных вод из Грузии в Россию.
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Грузинские виноделы предложили гендиректору «Рустави-2» помочиться на собственную семью
Взгляд.рувчера в 11:20
От гендиректора «Рустави 2» потребовали извинений за оскорбление грузинского вина
Интерфаксвчера в 09:42
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