Политика

Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»Вести.Ru 16:50

Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
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Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»

Вести.Ru16:50

Виноделы собрались у офиса «Рустави 2» и потребовали отдать им гендиректора

РИА Новости16:07

Виноградари провели акцию протеста у телеканала «Рустави 2» в Тбилиси

Sputnik Грузия14:26

Грузинские виноделы предложили гендиректору «Рустави-2» помочиться на собственную семью

Взгляд.ру11:20

Виноделы Грузии проводят митинг у «Рустави 2» из-за высказываний гендиректора про вино

ТАСС13:09

Виноделы Грузии перекрыли трассу из-за слов главы «Рустави 2»

РБК10:58

От гендиректора «Рустави 2» потребовали извинений за оскорбление грузинского вина

Интерфакс09:42
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
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Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

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В 2019 году на фиксацию средней скорости движения перенастроят около 100 комплексов, установленных на потенциально опасных участках дорог Подмосковья.
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Малыш родился крепким и здоровым. Сегодня он впервые увидит свой дом. Новоиспеченная родительница сообщила, что уже выписалась из роддома.
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Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба.
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Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек

В свою очередь пресс-служба столичной подземки проинформировала общественность, что движение на Кольцевой линии было временно приостановлено по часовой стрелке из-за падения пассажира на рельсы.
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Политика

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Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
Обновлено в 20:36
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Россияне не экономят на мороженом при падении доходов

Россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов.
Обновлено в 21:17
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
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Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
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Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
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Армия и оружие

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На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом

На телеканале "Россия 1" состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить".
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Общество

Прокуратура предупредила организаторов несогласованного митинга в Москве о последствиях

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов возможной несанкционированной акции, намеченной на 14 июля оппозиционными политиками в центре Москвы, о негативных последствиях.
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Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

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Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

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Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
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В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
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