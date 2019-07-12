Политика
Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»Вести.Ru 16:50
Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
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