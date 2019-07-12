Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»RT на русском 12:14

Как отмечает грузинский Первый канал, некоторые из протестующих держали плакаты и скандировали: «Гварамия, уходи!» По мнению участников акции, слова гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии о грузинских вине и минеральной воде неприемлемы и оскорбительны.
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Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»

Вести.Ru16:50

Виноделы собрались у офиса «Рустави 2» и потребовали отдать им гендиректора

РИА Новости16:07

Виноделы Грузии перекрыли трассу из-за слов главы «Рустави 2»

РБК10:58

Грузинские виноделы предложили гендиректору «Рустави-2» помочиться на собственную семью

Взгляд.ру11:20

Виноделы Грузии проводят митинг у «Рустави 2» из-за высказываний гендиректора про вино

ТАСС13:09

Виноградари провели акцию протеста у телеканала «Рустави 2» в Тбилиси

Sputnik Грузия14:26

От гендиректора «Рустави 2» потребовали извинений за оскорбление грузинского вина

Интерфакс09:42
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

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Москвичка бесследно исчезла, провалившись в люк

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Теннис

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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Общество

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов акции в Новопушкинском сквере

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях и вынесла предостережение организаторам акции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

СМИ: «Хезболлах» сократило присутствие в Сирии «до необходимого количества»

Генеральный секретарь шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что группировка сократила присутствие в Сирии "до необходимого количества", сообщает телеканал Al-Manar.
Обновлено в 17:25
Общество

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Несколько американских сенаторов в пятницу призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за поставок российских ЗРК С-400, а также исключить республику из программы истребителей пятого поколения F-35.
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Армия и оружие

Балтийский флот принял в состав БГК «Александр Евланов»

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«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в стартовом матче Премьер-лиги

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Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

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Россиянам хотят запретить держать в квартире лишних кошек и собак

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По данным аналитиков, на начало 2019 года в России числилось 3542 зарегистрированных автомобиля Volkswagen Kaefer – модели, которая, как и ее возрожденный в 1998 году преемник New Beetle, неофициально называлась «Жуком».
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В желудке мелового микрораптора нашли новые виды ящериц

Палеонтологи в процессе изучения останков древнейшего динозавра-микрораптора обнаружили неизвестный вид ящериц.
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
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