Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»RT на русском 12:14
Как отмечает грузинский Первый канал, некоторые из протестующих держали плакаты и скандировали: «Гварамия, уходи!» По мнению участников акции, слова гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии о грузинских вине и минеральной воде неприемлемы и оскорбительны.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
Политика
В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине
Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Наука
Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра
Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено вчера в 07:14
Технологии
Спецпредставитель президента РФ: итоги Up Great приблизили выход дронов на рынок доставки
По итогам квалификационного отбора и очной экспертизы из 12 участников в финал вышли три команды: "Экспериментальная мастерская НаукаСофт" (Москва), "Беспилотные вертолетные системы" (БВС, Москва) и консорциум представителей ЮРГПУ имени М. И. Платова, Сколтеха и компании "Инэнерджи" (" Политех", Москва и Ростовская область).
Обновлено в 13:56
Общество
В России могут разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, которые являются зарегистрированными товарными знаками, следует из базы данных палаты.
Обновлено в 14:31
Авто
Продажи российских авто с пробегом падают сильнее рынка
За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Футбол
Черышев подписал контракт с «Валенсией» с отступными в 80 млн евро
Соглашение рассчитано до июня 2022 года и предусматривает отступные в размере 80 млн евро.
Обновлено в 08:51
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Обновлено в 12:45
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой
На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Ирина Шейк снялась топлес и призналась в наличии второго подбородка
Для съемки 33-летняя Шейк выбрала насыщенно-розовое пышное платье, черные сандалии и короткую стрижку боб.
Обновлено в 03:34
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Гаджеты
Apple MacBook Pro 13 образца 2019 года с двумя портами Thunderbolt 3 получил предсказуемо низкую оценку за ремонтопригодность
Специалисты iFixit подвергли изучению ноутбук MacBook Pro 13 образца 2019 года.
Обновлено в 11:32
Экономика
Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Политика
Конгресс США ограничил право Дональда Трампа начать войну с Ираном
Ранее Дональд Трамп говорил, что не нуждается в одобрении парламентариев для любых военных действий против Ирана.
Обновлено в 14:03
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Культура
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский отчитал Кличко за долги
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Футбол
«Зенит» отдал Эрнани в аренду в итальянский клуб
Обновлено в 14:41
Происшествия
Тёте избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение
Тёте избитой семилетней девочки из Ингушетии предъявлено обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Политика
Медведев возродит институт типового проектирования
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25
Политика
ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу
Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Олег Газманов рассказал о своей алкогольной зависимости
Обновлено в 12:17