Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»RT на русском 12:14

Как отмечает грузинский Первый канал, некоторые из протестующих держали плакаты и скандировали: «Гварамия, уходи!» По мнению участников акции, слова гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии о грузинских вине и минеральной воде неприемлемы и оскорбительны.
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Виноградари провели акцию протеста у телеканала «Рустави 2» в Тбилиси

Sputnik Грузия14:26

Грузинские виноделы предложили гендиректору «Рустави-2» помочиться на собственную семью

Взгляд.ру11:20

Виноделы Грузии перекрыли трассу из-за слов главы «Рустави 2»

РБК10:58

Грузинские виноделы устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

РИА Новости11:43

Виноделы Грузии вышли на митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Газета.Ru13:31

Виноделы Грузии проводят митинг у «Рустави 2» из-за высказываний гендиректора про вино

ТАСС13:09

От гендиректора «Рустави 2» потребовали извинений за оскорбление грузинского вина

Интерфакс09:42
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

Обновлено в 02:50
Политика

В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине

Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Наука

Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра

Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено вчера в 07:14
Технологии

Спецпредставитель президента РФ: итоги Up Great приблизили выход дронов на рынок доставки

По итогам квалификационного отбора и очной экспертизы из 12 участников в финал вышли три команды: "Экспериментальная мастерская НаукаСофт" (Москва), "Беспилотные вертолетные системы" (БВС, Москва) и консорциум представителей ЮРГПУ имени М. И. Платова, Сколтеха и компании "Инэнерджи" (" Политех", Москва и Ростовская область).
Обновлено в 13:56
Общество

В России могут разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, которые являются зарегистрированными товарными знаками, следует из базы данных палаты.
Обновлено в 14:31
Авто

Продажи российских авто с пробегом падают сильнее рынка

За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Футбол

Черышев подписал контракт с «Валенсией» с отступными в 80 млн евро

Соглашение рассчитано до июня 2022 года и предусматривает отступные в размере 80 млн евро.
Обновлено в 08:51
Общество

Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Обновлено в 12:45
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Ирина Шейк снялась топлес и призналась в наличии второго подбородка

Для съемки 33-летняя Шейк выбрала насыщенно-розовое пышное платье, черные сандалии и короткую стрижку боб.
Обновлено в 03:34
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

Обновлено в 11:04
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Гаджеты

Apple MacBook Pro 13 образца 2019 года с двумя портами Thunderbolt 3 получил предсказуемо низкую оценку за ремонтопригодность

Специалисты iFixit подвергли изучению ноутбук MacBook Pro 13 образца 2019 года.
Обновлено в 11:32
Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Политика

Конгресс США ограничил право Дональда Трампа начать войну с Ираном

Ранее Дональд Трамп говорил, что не нуждается в одобрении парламентариев для любых военных действий против Ирана.
Обновлено в 14:03
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Культура

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Политика

Зеленский отчитал Кличко за долги

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Футбол

«Зенит» отдал Эрнани в аренду в итальянский клуб

Обновлено в 14:41
Происшествия

Тёте избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение

Тёте избитой семилетней девочки из Ингушетии предъявлено обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».
Обновлено в 13:53
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Обновлено в 14:16
Политика

Медведев возродит институт типового проектирования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25
Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
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Олег Газманов рассказал о своей алкогольной зависимости

Обновлено в 12:17
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