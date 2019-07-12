Как отмечает грузинский Первый канал, некоторые из протестующих держали плакаты и скандировали: «Гварамия, уходи!» По мнению участников акции, слова гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии о грузинских вине и минеральной воде неприемлемы и оскорбительны.

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