Футбол
Винисиус нанёс серьёзную травму одноклубникуЕвро-футбол.ру 10:34
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор нанёс серьёзную травму одноклубнику на тренировке, сообщает AS. В ходе занятия Винисиус столкнулся с защитником Альваро Одриосолой.
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