Футбол

Винисиус нанёс серьёзную травму одноклубникуЕвро-футбол.ру 10:34

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор нанёс серьёзную травму одноклубнику на тренировке, сообщает AS. В ходе занятия Винисиус столкнулся с защитником Альваро Одриосолой.
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СМИ: Одриосола выбыл до конца сезона из-за перелома ключицы

РИА Новости10:39

Одриосола сломал ключицу

Soccer.ru10:30

Одриосола получил перелом ключицы на тренировке «Реала»

Sportbox.RU09:53

Одриосола получил перелом ключицы на тренировке «Реала»

Матч ТВ09:53

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор нанес тяжелую травму своему одноклубнику

Sport24.ru10:16

Одриосола выбыл до конца сезона после столкновения с Винисиусом на тренировке

Спорт-Экспресс09:37

Одриосола выбыл до конца сезона

Бомбардир.ру10:52
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Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Политика

Завершились дебаты Зеленского и Порошенко

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве завершились пятиминутными выступлениями каждого.
Обновлено в 13:13
Космос

Астероид размером с дом приблизился к Земле

Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено в 10:21
Общество

Депутат с Ямала задекларировал 359 квадратных километров земли

Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Культура

Пропавший из эфира НТВ ведущий объявился

В ролике демонстрируются громкие заголовки несуществующих изданий («Все-таки они сломали Норкина!», «Норкин покинул НТВ!», «Телеведущий Норкин пропал из эфира!», «Таинственное исчезновение Норкина обеспокоило народ»), после чего в кадре появляется сам Норкин со словами I'll be back и светящимся глазом, как у Терминатора.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Политика

За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе

В Одессе на депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема вылили ведро с фекалиями, а затем забросали фаллоимитаторами.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске

Девять человек получили термические ожоги в результате факельного горения на производственной установке в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Жителя Крыма приговорили к 6 годам за экстремистские посты в соцсети

«Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным активиста из Крыма Евгения Каракашева в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета», - сообщил «Интерфаксу» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин.
Обновлено в 12:04
Футбол

Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В США россиянина приговорили к заключению за компьютерные преступления

Суд в американском городе Александрия (штат Виргиния) приговорил россиянина Юрия Мартышева к 6,5 года тюрьмы за компьютерные преступления.
Обновлено в 12:39
Здоровье

Названа неожиданная польза собак

Обновлено в 12:34
Авто

Назван рейтинг лучших интерьеров автомобилей 2019 года

Издание «Ward’s Auto» подвело итоги ежегодного рейтинга лучших автомобильных интерьеров.
Обновлено в 07:47
Политика

Порошенко заявил, что примет любое решение украинского народа

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко на дебатах заявил, что примет любое решение украинского народа после второго тура президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:59
Политика

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Общество

Кобылкин прокомментировал протесты вокруг строительства мусорного полигона в Архангельской области

Дмитрий Кобылкин отреагировал довольно эмоционально.
Обновлено в 06:11
Политика

Порошенко во время дебатов заявил о желании вернуть мир на Украину

Действующий президент Украины Порошенко в ходе дебатов со своим оппонентом украинским комиком Зеленским заявил, что желает вернуть мир на Украину.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Панин признался, что водит дочь на нудистский пляж

Актер Алексей Панин заявил в эфире НСН, что ему не стыдно перед детьми за свои обнаженные фото в социальных сетях.
Обновлено вчера в 06:54
Общество

В России появятся частные кладбища

Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Наука

Время суток определяет эффективность занятий спортом

Обновлено в 10:20
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Наука

Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Наука

Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство

Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции.
Обновлено вчера в 06:42
Общество

В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Футбол

Хосеп Гвардиола: «Не сказал бы, что вылет из Лиги чемпионов нас больше не ранит»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что игроки английского клуба до сих пор переживают из-за вылета из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
Обновлено в 11:33
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Альваро Одриосола
Испанский футболист
Испанский футболист, правый защитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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