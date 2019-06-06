Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за разрыва связок голеностопаSports.ru 02:28

Форвард сборной Бразилии Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки из-за повреждения, полученного в товарищеском матче с Катаром (2:0). Медобследование выявило у игрока "ПСЖ" разрыв связок правого голеностопа.
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Мбаппе — Неймару: знаю, как важен для тебя этот турнир. Вернёшься более сильным

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СМИ узнали сроки восстановления Неймара

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Мбаппе поддержал травмированного Неймара

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Мбаппе поддержал Неймара после полученной травмы

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Неймар пропустит минимум шесть недель из-за травмы

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Официально худший год в карьере Неймара: теперь он пропустит Кубок Америки из-за травмы

Sports.ru07:46

Неймар получил травму в матче со сборной Катара и может пропустить Кубок Америки

ТАСС00:55
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Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
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Кино

Мединский похвалил сериал «Чернобыль» от HBO

Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американский сериал «Чернобыль» от HBO.
Обновлено в 13:25
Культура

Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения

6 июня Бари Алибасову, госпитализированному в НИИ Склифасовского, исполнилось 72 года.
Обновлено в 10:28
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Ларису Гузееву затравили из-за роскошной квартиры за 90 миллионов

Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику

Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 08:22
Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 49 млн рублей

По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года подозреваемые похитили с валютных счетов загранучреждения "денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте".
Обновлено в 10:35
Экономика

Россиянок поддержат за рождение первенца

Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Политика

Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Обновлено в 13:28
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии

Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Культура

Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Обновлено в 10:05
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Обновлено в 07:52
Политика

Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Обновлено в 12:23
Футбол

СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери

Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
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Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
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Религия

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Обновлено в 13:00
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
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Панкратов-Черный рассказал о своем самочувствии

Обновлено в 13:47
Футбол

Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет

Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).
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Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
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Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
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«Куньлунь» подписал канадского защитника Тревора Мерфи

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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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