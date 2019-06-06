Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за разрыва связок голеностопаSports.ru 02:28
Форвард сборной Бразилии Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки из-за повреждения, полученного в товарищеском матче с Катаром (2:0). Медобследование выявило у игрока "ПСЖ" разрыв связок правого голеностопа.
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Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Кино
Мединский похвалил сериал «Чернобыль» от HBO
Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американский сериал «Чернобыль» от HBO.
Обновлено в 13:25
Культура
Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения
6 июня Бари Алибасову, госпитализированному в НИИ Склифасовского, исполнилось 72 года.
Обновлено в 10:28
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику
Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 08:22
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 49 млн рублей
По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года подозреваемые похитили с валютных счетов загранучреждения "денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте".
Обновлено в 10:35
Экономика
Россиянок поддержат за рождение первенца
Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Политика
Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ
Обновлено в 13:28
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии
Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Культура
Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова
Обновлено в 10:05
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Обновлено в 07:52
Политика
Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Обновлено в 12:23
Футбол
СМИ огласили календарь первого тура РПЛ
Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери
Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено в 13:00
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Обновлено в 13:00
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Панкратов-Черный рассказал о своем самочувствии
Обновлено в 13:47
Футбол
Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет
Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).
Обновлено в 14:57
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено вчера в 06:48
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Хоккей
«Куньлунь» подписал канадского защитника Тревора Мерфи
Обновлено в 12:43