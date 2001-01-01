Футбол

Винисиус может заменить Неймара на Кубке АмерикиСпорт-Экспресс 08:52

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Тренерский штаб сборной Бразилии ищет замену нападающему Неймару, который получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустит Кубок Америки. Как сообщает AS, вместо форварда "ПСЖ" в бразильскую сборную могут быть приглашены Лукас Моура из "Тоттенхэма" или Фабинью из "Ливерпуля".
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Винисиус может заменить Неймара на Кубке Америки

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Винисиус может заменить Неймара на Кубке Америки

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