Винисиус может заменить Неймара на Кубке АмерикиСпорт-Экспресс 08:52

Тренерский штаб сборной Бразилии ищет замену нападающему Неймару, который получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустит Кубок Америки. Как сообщает AS, вместо форварда "ПСЖ" в бразильскую сборную могут быть приглашены Лукас Моура из "Тоттенхэма" или Фабинью из "Ливерпуля".

Винисиус может заменить Неймара на Кубке Америки

Спорт день за днем

Кино Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.

Общество Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.

Экономика Материнский капитал увеличат в России Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.

Политика Глава Минприроды назвал сроки ввода запрета на пластиковую посуду Глава Минприроды в начале мая рассказал, что ведомство готовит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды.

Финансы ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Шоу-бизнес Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.

Происшествия Жителей России предупредили о новом виде судебного мошенничества Как ранее сообщали «Кубанские новости», интернет-пользователи пожаловались на новый вид мошенничества, который связан с «беспроигрышными лотереями» и опросами за вознаграждение.

Футбол Неймар снова получил тяжелую травму и пропустит Кубок Америки Звездный форвард сборной Бразилии Неймар покинул стадион на костылях после прошедшего накануне товарищеского поединка «пентакампионов» с Катаром (2:0), сообщает агентство ESPN.

Происшествия СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.

Происшествия На севере Москвы загорелся складской комплекс На севере Москвы горит складской комплекс. На место пожара направлены пожарные бригады. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Москвы.

Происшествия В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.

Происшествия Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.

Футбол «Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.

Общество Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш» Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года.

Политика Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму Украинскому «Нафтогазу» не хватает оборотных средств, чтобы в достаточном объеме заполнить подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил в Facebook глава компании Андрей Коболев.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.

Политика Путин призвал перевернуть страницу в отношениях с Британией России и Великобритании нужно перевернуть страницу со шпионами и покушениями, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

Политика Глава МИД Венгрии призвал пересмотреть антироссийские санкции Дипломат отметил, что санкции преследовали определенные цели, но они не были достигнуты Во время выступления на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках ПМЭФ-2019 глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что пришло время проанализировать целесообразность антироссийских санкций, передает РИА Новости.

Авто В России рекордно упали продажи автомобилей В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.