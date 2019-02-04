Футбол

Винисиус Жуниор: В 2019 году «Реал» стал лучшеСоветский спорт 06:01

Барселона — Реал
6 февраля
в 15:00
Кубок Испании, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
Полузащитник Реала Винисиус Жуниор после победы над Алавесом (3:0) в матче 22-го тура примеры на Сантьяго Бернабеу оценил игру команды в новом году. Мы стали лучше в 2019 году, приводит Marca слова 18-летнего бразильца. Сейчас команда проводит лучший отрезок в нынешнем сезоне.
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Винисиус Жуниор: В 2019 году «Реал» стал лучше

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Китаец прожил четыре года с зубочисткой в сердце

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