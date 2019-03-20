Футбол
Винисиус: «Выбрал лучший проект, а не деньги „Барселоны“»Евро-футбол.ру 02:30
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Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России.
Обновлено в 11:29
Политика
Сенат Италии запретил прокуратуре судить Маттео Сальвини
Сенат Италии отказал прокуратуре в праве возбуждения уголовного дела в отношении вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:20
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Спорт
Артур Дмитриев раскритиковал судейство на ЧМ по фигурному катанию
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев прокомментировал судейство в отношении российских фигуристок на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 14:58
Политика
Европейская народная партия приостановила членство «Фидес» Орбана
Членство партии венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" в ведущей в ЕС "Европейской народной партии" пока лишь приостановлено, возможное решение об исключении будет рассматриваться по итогам работы оценочного комитета, сообщил в среду глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер.
Обновлено в 15:00
Космос
Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва
В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40
Экономика
ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Наука
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Футбол
Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре
Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы
Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды
Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено в 13:19
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Единоборства
Чемпион UFC провалил допинг-тест и отказался от титула
Американский боец смешанного стиля (ММА) Ти Джей Диллашоу сообщил, что провалил допинг-тест после поединка против соотечественника Генри Сехудо на турнире UFC Fight Night 143.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Москве на пикете активистку задержали полицейские, которых ее товарищи вызвали из-за конфликта с охраной
В Москве задержана несовершеннолетняя активистка «бессрочного протеста», сообщил «ОВД-Инфо» ее товарищ Алексей Сизов.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум стал платиновым блондином
Обновлено в 12:11
Происшествия
По делу известной ОПГ в Подмосковье изъят целый арсенал
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствию и сотрудникам ФСБ достались 36 кг взрывчатки, две бомбы и около ста единиц различного огнестрельного оружия, в том числе снайперская винтовка и пистолеты-пулеметы "Скорпион" и "Узи".
Обновлено в 13:34
Космос
Израильский «луноход» успешно вышел на траекторию сближения с Луной
Первый частный лунный аппарат "Берешит", созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, в четвертый раз успешно включил свои двигатели и сделал последний шаг к сближению с Луной и посадке на ее поверхности.
Обновлено в 05:19
Политика
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку
Обновлено вчера в 09:14
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Футбол
Черчесов ответил на слова Уткина о влиянии на футболистов через агента
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на высказывания журналиста Василия Уткина, который заявил, что наставник может влиять на игроков через своего агента Алана Агузарова.
Обновлено в 09:25
Кино
Вышел крысиный тизер «Очень странных дел»
На официальном профиле в Twitter сериала «Очень странные дела» появился таинственный тизер, приуроченный к новому сезону.
Обновлено в 04:30
Хоккей
Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу
Защитника «Барыса» Валерия Орехова увезли в больницу после того, как он получил травму в четвёртой игре серии второго раунда плей-офф с «Авангардом».
Обновлено в 14:15