Футбол

Винисиус: «Выбрал лучший проект, а не деньги „Барселоны“»Евро-футбол.ру 02:30

Каталонцы были готовы платить больше денег, но мы выбрали лучший проект.
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«Барселона» предлагала мне больше, но я выбрал «Реал». Винисиус — о главном решении в жизни

Sport24.ru07:45

Винисиус: «Выбрал лучший проект, а не деньги „Барселоны“»

Евро-футбол.ру02:30

Винисиус объяснил, почему отказался от предложения «Барселоны»

Советский спорт06:05

Винисиус: «Барселона» предлагала больше денег, но я хотел выбрать лучший проект

Чемпионат05:20

Винисиус: «„Барселона“ предлагала больше денег, но я выбрал лучший проект»

Бомбардир.ру06:14

Винисиус: «„Барселона“ предложила больше денег, но „Реал“ - лучший проект»

Спорт-Экспресс06:16

Винисиус: «Солари дал мне шанс в „Реале“ и сдержал своё обещание»

Soccer.ru00:57
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Армия и оружие

Минобороны РФ выложило видео полета Шойгу над Сирией

Обновлено в 04:02
Авто

Внедорожник УАЗ Хантер отправился покорять Чили

Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

70-летний Леонтьев готовится стать отцом

70-летний Леонтьев готовится стать отцом Артист и его жена давно мечтают о ребенке.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Спасенную из гор хлама девочку-маугли выписали из больницы

Спасенную из захламленной московской квартиры пятилетнюю девочку-маугли выписали из больницы.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» начнут судить 20 марта

Московский окружной военный суд назначил на 20 марта предварительное заседание по уголовному делу прграммиста Виктора Филинкова и промышленного альпиниста Юлия Бояршинова, которых УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области считает членами так называемого террористического сообщества «Сеть», созданного по версии следствия с целью свержения государственного строя.
Обновлено 18 марта в 10:19
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Общество

В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

Обновлено в 05:53
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов

Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Почти 300 тысяч жителей Воронежа остались без воды из-за аварии

Обновлено в 06:22
Футбол

«Манчестер Сити» близок к подписанию Сауля

Сумма трансфера составит 80 миллионов евро. "Манчестер Сити" видит в Сауле замену для Фернандиньо, которому в мае исполнится 34 года.
Обновлено в 07:20
Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Происшествия

СМИ раскрыли данные «черных ящиков» с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 04:27
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Транспорт

«Нордавиа» сменила название на Smartavia

Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»

ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Ника Белоцерковская выходит замуж

Обновлено в 07:40
Космос

Томские ученые выявили губительные для спутников зоны вокруг Луны

Обновлено в 07:45
Кино

Умер народный артист России Анатолий Адоскин

Обновлено в 07:46
Политика

Дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана

Обновлено в 05:11
Политика

Путин поздравил Токаева со вступлением на пост президента Казахстана

Обновлено в 07:30
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Наука

Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине

Обновлено вчера в 15:14
Космос

Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики

Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Политика

Вышинского доставили в Кассационный уголовный суд в Киеве

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины в Киеве, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Дочь Началовой тяжело переживает смерть матери

Дочь певицы Юлии Началовой, скончавшейся в больнице, тяжело перенесла уход из жизни ее матери.
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Бразильский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии до 20 лет.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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