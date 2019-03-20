Футбол
Винисиус: «Выбрал лучший проект, а не деньги „Барселоны“»Евро-футбол.ру 02:30
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Армия и оружие
Минобороны РФ выложило видео полета Шойгу над Сирией
Обновлено в 04:02
Авто
Внедорожник УАЗ Хантер отправился покорять Чили
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
70-летний Леонтьев готовится стать отцом
70-летний Леонтьев готовится стать отцом Артист и его жена давно мечтают о ребенке.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Спасенную из гор хлама девочку-маугли выписали из больницы
Спасенную из захламленной московской квартиры пятилетнюю девочку-маугли выписали из больницы.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» начнут судить 20 марта
Московский окружной военный суд назначил на 20 марта предварительное заседание по уголовному делу прграммиста Виктора Филинкова и промышленного альпиниста Юлия Бояршинова, которых УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области считает членами так называемого террористического сообщества «Сеть», созданного по версии следствия с целью свержения государственного строя.
Обновлено 18 марта в 10:19
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов
Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Футбол
«Манчестер Сити» близок к подписанию Сауля
Сумма трансфера составит 80 миллионов евро. "Манчестер Сити" видит в Сауле замену для Фернандиньо, которому в мае исполнится 34 года.
Обновлено в 07:20
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Транспорт
«Нордавиа» сменила название на Smartavia
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Ника Белоцерковская выходит замуж
Обновлено в 07:40
Кино
Умер народный артист России Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:46
Политика
Дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана
Обновлено в 05:11
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Наука
Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине
Обновлено вчера в 15:14
Космос
Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики
Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Политика
Вышинского доставили в Кассационный уголовный суд в Киеве
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины в Киеве, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Дочь Началовой тяжело переживает смерть матери
Дочь певицы Юлии Началовой, скончавшейся в больнице, тяжело перенесла уход из жизни ее матери.
Обновлено вчера в 12:35