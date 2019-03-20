Футбол
Винисиус: «Выбрал лучший проект, а не деньги „Барселоны“»Евро-футбол.ру 02:30
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Культура
Автор песен певицы Марайи Кэри напишет книгу о Юлии Началовой
Известный американский продюсер и автор песен Марайи Кэри Уолтер Афанасьев был потрясён смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 07:54
Политика
Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга
Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено в 11:22
Футбол
Испанский генетик заявил о готовности клонировать Месси
Генетик и глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил, что наука готова подарить миру нового Лионеля Месси.
Обновлено в 10:08
Общество
Начался приём заявок на конкурс «Доброволец России — 2019»
Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артём Метелев на пресс-конференции сообщил о начале приёма заявок на конкурс "Доброволец России — 2019".
Обновлено в 11:58
Общество
ЕГЭ-2019 сдадут досрочно более 35 тыс. выпускников
"Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году В досрочном периоде примут участие 1,3 тысячи выпускников текущего года и 173 участника с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 04:56
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Игорь Петренко впервые показал младших детей
Актёр Игорь Петренко впервые показал своих младших детей от нового брака.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Саша Савельева улетела рожать в Израиль
Как пишет журнал «7 дней», сейчас артистка улетела в Тель-Авив - именно здесь она собирается рожать.
Обновлено в 07:40
Футбол
РФС снял шесть очков с «Тюмени»
С сибирского клуба было решено снять шесть очков из-за отказа выплачивать долги бывшим футболистам.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Политика
Алексея Текслера представили челябинским чиновникам
Алексея Текслера представили челябинским чиновникам Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов представил в правительстве Челябинской области назначенного накануне врио губернатора Алексея Текслера.
Обновлено в 11:28
Космос
В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар
Обновлено в 09:29
Политика
Великобритания попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня
О реакции ЕС Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел телефонный разговор с Мэй, в котором она передала просьбу Великобритании о переносе Brexit с 29 марта на 30 июня.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет вместе
Побывав на концерте, Собчак и Богомолов продолжили свой первый «официальный» выход в свет посещением премьерного показа комедии «Трезвый водитель», поставленной режиссером Резо Гигинеишвили.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика
В России с 1 апреля повысятся социальные пенсии
Согласно Федеральному закону № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 года, индексация социальной пенсии каждый год проводится с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума для лиц пенсионного возраста за минувший год.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено в 10:07
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Транспорт
Медведев поддержал 50% скидку РЖД на билеты для детей летом
«Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — цитирует РИА Новости Белозёрова.
Обновлено в 10:25
Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года
Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев из-за обстрелов ВСУ
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.
Обновлено в 01:28
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56