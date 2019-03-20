Футбол

Винисиус: «Выбрал лучший проект, а не деньги „Барселоны“»Евро-футбол.ру 02:30

Каталонцы были готовы платить больше денег, но мы выбрали лучший проект.
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«Барселона» предлагала мне больше, но я выбрал «Реал». Винисиус — о главном решении в жизни

Sport24.ru07:45

Винисиус: «„Барселона“ предложила больше денег, но „Реал“ - лучший проект»

Спорт-Экспресс06:16

Винисиус: «Солари дал мне шанс в „Реале“ и сдержал своё обещание»

Soccer.ru00:57

Винисиус: «Барселона» предлагала больше денег, но я хотел выбрать лучший проект

Чемпионат05:20

Винисиус: «„Барселона“ предлагала больше денег, но я выбрал лучший проект»

Бомбардир.ру06:14

Винисиус: «Выбрал лучший проект, а не деньги „Барселоны“»

Евро-футбол.ру02:30

Винисиус объяснил, почему отказался от предложения «Барселоны»

Советский спорт06:05
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Наука

На здоровье сердца и сосудов влияют изменения в микрофлоре кишечника

Обновлено в 05:16
Происшествия

Полиция застрелила двух россиян на Бали

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Культура

Автор песен певицы Марайи Кэри напишет книгу о Юлии Началовой

Известный американский продюсер и автор песен Марайи Кэри Уолтер Афанасьев был потрясён смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 07:54
Политика

Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено в 07:23
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено в 11:22
Футбол

Испанский генетик заявил о готовности клонировать Месси

Генетик и глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил, что наука готова подарить миру нового Лионеля Месси.
Обновлено в 10:08
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Происшествия

СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 10:59
Общество

Начался приём заявок на конкурс «Доброволец России — 2019»

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артём Метелев на пресс-конференции сообщил о начале приёма заявок на конкурс "Доброволец России — 2019".
Обновлено в 11:58
Общество

ЕГЭ-2019 сдадут досрочно более 35 тыс. выпускников

"Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году В досрочном периоде примут участие 1,3 тысячи выпускников текущего года и 173 участника с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 04:56
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Игорь Петренко впервые показал младших детей

Актёр Игорь Петренко впервые показал своих младших детей от нового брака.
Обновлено в 10:11
Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

Саша Савельева улетела рожать в Израиль

Как пишет журнал «7 дней», сейчас артистка улетела в Тель-Авив - именно здесь она собирается рожать.
Обновлено в 07:40
Футбол

РФС снял шесть очков с «Тюмени»

С сибирского клуба было решено снять шесть очков из-за отказа выплачивать долги бывшим футболистам.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Политика

Алексея Текслера представили челябинским чиновникам

Алексея Текслера представили челябинским чиновникам Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов представил в правительстве Челябинской области назначенного накануне врио губернатора Алексея Текслера.
Обновлено в 11:28
Космос

В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар

Обновлено в 09:29
Политика

Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Обновлено в 10:27
Политика

Великобритания попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня

О реакции ЕС Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел телефонный разговор с Мэй, в котором она передала просьбу Великобритании о переносе Brexit с 29 марта на 30 июня.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет вместе

Побывав на концерте, Собчак и Богомолов продолжили свой первый «официальный» выход в свет посещением премьерного показа комедии «Трезвый водитель», поставленной режиссером Резо Гигинеишвили.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика

В России с 1 апреля повысятся социальные пенсии

Согласно Федеральному закону № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 года, индексация социальной пенсии каждый год проводится с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума для лиц пенсионного возраста за минувший год.
Обновлено вчера в 04:58
Политика

Россия отказалась от транзита газа через Украину

"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено в 10:07
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Транспорт

Медведев поддержал 50% скидку РЖД на билеты для детей летом

«Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — цитирует РИА Новости Белозёрова.
Обновлено в 10:25
Авто

Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года

Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев из-за обстрелов ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.
Обновлено в 01:28
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии до 20 лет.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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