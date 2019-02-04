Футбол
Винисиус: «„Реал“ проводит лучший отрезок с начала сезона»Бомбардир.ру вчера в 17:58
Форвард «Реала» Винисиус прокомментировал результат матча 22-го тура против «Алавеса» (3:0). О своей позиции Играю там, где тренер считает нужным. Я буду делать все, чтобы помочь команде – справа, слева или в центре. Об игре «Реала» В 2019 году мы вернулись.
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Винисиус Жуниор: «„Реал“ проводит свой лучший отрезок в сезоне. Я играю в лучшей команде мира»
Sportbox.RUвчера в 21:19
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Самолет пропавшего футболиста Салы найден
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Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Калифорнии
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Бывший министр транспорта Украины в кабинете Юлии Тимошенко Евгений Червоненко назвал "болтовней" обещания о скором присоединении страны к ЕС и НАТО.
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Умер выступавший под псевдонимом Децл рэпер Кирилл Толмацкий
На 36-м году жизни скончался Кирилл Толмацкий, российский рэп-исполнитель, более известный под псевдонимом Децл.
Обновлено 02 февраля в 23:40
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Москвичи смогут оплатить коммунальные услуги с помощью QR-кода
Жители Москвы смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода, нанесенного на единый платежный документ (ЕПД).
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Уменьшенные дорожные знаки установят в России
Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки планируется установить по всей стране после успешного эксперимента в пяти регионах.
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Авто
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По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Общество
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Железнодорожные подъездные пути к Крымскому мосту будут перенесены на 150 метров для того, чтобы сохранить древнюю усадьбу Манитра в районе Керчи.
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Обновлено вчера в 22:39
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Часть россиян смогут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов по старым правилам — начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, пишут «Известия».
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Скончался актер Анатолий Артемов
Как сообщает Молодежный театр на Фонтанке, в котором работал артист, Артемов скончался 3 февраля.
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К месту работ по расчистке завала на Бурее доставили буровую установку
Обновлено вчера в 23:56
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Трусова побила рекорды Загитовой и Медведевой на юниорском ЧМ
Обновлено вчера в 16:19
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Более 40% молодых россиян желают покинуть родину и обосноваться за границей, об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
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В ФСБ предложили использовать российские симки и криптографию
На совещании по нацпроекту "Цифровая экономика" представитель ФСБ предложил использовать сим-карты российского производства.
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Компании Tesla грозит банкротство через месяц
Компания Tesla Илона Маска через месяц должна будет заплатить 920 миллионов долларов по облигациям.
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Большинство опрошенных заявили, что пользуются социальными сетями 2,5-3 часа в день, в основном, это были девочки.
Обновлено вчера в 19:40
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«Победа» указала Росавиации на несостоятельность UTair
Авиакомпания «Победа» указала Росавиации на финансовую несостоятельность UTair.
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Увеличилось число погибших в аварии с автобусом в Калужской области
Семь человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Калужской области, сообщил РИА Новости представитель единой дежурной диспетчерской службы Юхновского района Калужской области.
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Арестованный челябинский депутат отпущен из СИЗО
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В России упала цена на смартфон iPhone XR производства компании Apple. Об этом 4 февраля сообщается на сайте сетевого издания «ActualNews».
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