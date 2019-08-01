Тельо выступает за «Бетис» с июля 2017 года после перехода из «Барселоны».

Вингер «Бетиса» Тельо отказался переходить в «Краснодар» и «Спартак»

Хоккей Кузнецов прокомментировал дисквалификацию из-за кокаина Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал решение IIHF дисквалифицировать его на четыре года в связи с положительной допинг-пробой, в которой обнаружили кокаин, сообщает «Чемпионат».

Наука Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Политика МИД РФ ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте, — говорится в сообщении МИД РФ.

Происшествия В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.

Политика Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Гаджеты Смартфон Honor V30 получит модем 5G По словам официального представителя, новинка получит модем 5G.В социальной сети Weibo появилось сообщение о том, что смартфон Honor V30 станет первым гаджетом в истории производителя, который будет работать с беспроводными сетями нового поколения 5G.

Армия и оружие Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП на Литейном проспекте Рано утром в воскресенье, 25 августа, столкнулись две машины: LADA Vesta и Hyundai Solaris. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Происшествия Врачи больницы в Тюмени отказали в помощи пациентке с отеком легких По данным региональных СМИ, 25 августа медики одной из больниц Тюмени отказались принимать пациентку в отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Кино Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".

Здоровье Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.

Политика Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.

Авто Ателье Manhart Racing добавило мощности Mercedes-AMG GLC 63 S Базовый AMG GLC 63 S приводится в движение 4,0-литровым битурбированным V8 мощностью 510 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

Армия и оружие ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана Авиационная группа, состоящая из истребителей ВВС Израиля, совершила облет над столицей Ливана и южными городами.

Шоу-бизнес Актрисы «Игры престолов» уехали в совместный отпуск В сериале актрисы играют соперниц: они обе любят одного мужчину - Джейме, родного брата Серсеи, который в финале все-таки остался верен родной сестре.

Происшествия В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции среди людей, посетивших рестораны "София" и "Белые ночи" в Якутске, говорится на сайте ведомства.

Происшествия Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.

Происшествия «Победа» заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что пассажирка, не допущенная на рейс в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты.

Футбол AS: Моуринью ждет предложения от «Реала» Португальский тренер Жозе Моуринью отказался от нескольких предложений, потому что ждет, когда к нему обратится «Реал», сообщает AS.

Происшествия У пенсионера в Москве украли 14 млн рублей из коттеджа В Москве неизвестный обокрал пенсионера на 14,2 млн рублей, проникнув в его коттедж, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.