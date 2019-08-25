Футбол

Вингер «Бетиса» Тельо отказался переходить в «Краснодар» и «Спартак»ProstoProSport 05:00

Барселона — Бетис
сегодня
в 15:00
Чемпионат Испании
Стадион «Камп Ноу»
Тельо выступает за «Бетис» с июля 2017 года после перехода из «Барселоны».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тельо отказался переходить в «Краснодар» и «Спартак»

Sport.ru03:29

Вингер «Бетиса» отказался от перехода в «Краснодар» и «Спартак»

Советский спорт03:42

Игрок «Бетиса» Тельо отклонил предложения «Спартака» и «Краснодара»

Чемпионат04:39

Хавбек «Бетиса» Тельо отклонил предложения «Спартака» и «Краснодара»

Sports.ru03:49

Полузащитник «Бетиса» Тельо отказал не только «Краснодару», но и «Спартаку»

Sport24.ru04:08

СМИ: Воспитанник «Барселоны» отказался от переезда в РПЛ

Матч ТВ02:50

Источник: Тельо отказался от предложений «Краснодара» и «Спартака»

Спорт-Экспресс02:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Политика

Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией

Обновлено в 05:12
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Политика

Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы

Обновлено в 04:23
Происшествия

В Харькове обвалился автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Политика

В Абхазии началось голосование на выборах президента страны

"По всей Абхазии в 08:00 мск началось голосование по выборам президента страны", - сказал представитель ЦИК.
Обновлено в 01:02
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Единоборства

Россиянин Харитонов нокаутировал американца Митриона на турнире по ММА

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в США.
Обновлено в 00:24
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

В Калужской области убили 92-летнего ветерана

"Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который принимал участие в боевых действиях с 1944 года по 1945 год, имел боевые награды, награжден орденом Красной Звезды и другими", - сказала собеседница агентства.
Обновлено вчера в 12:12
Культура

На ВДНХ проведут более 40 танцевальных мастер-классов

Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку

Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда

Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Здоровье

Назван ранний симптом рака поджелудочной железы

Обновлено в 00:38
Политика

США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

Обновлено вчера в 06:29
Политика

Польша и США готовятся подписать соглашение о военном взаимодействии

Лидеры Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в ходе визита последнего в Варшаву 31 августа - 2 сентября могут подписать соглашение о двустороннем военном взаимодействии.
Обновлено в 07:20
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие

Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Глюкоза появилась на «Новой волне» в нижнем белье и пеньюаре

33-летняя Глюкоза дала жару на открытии «Новой волны» в Сочи, продемонстрировав свой соблазнительный «ночной» аутфит.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина

В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

NI назвал пулемет Калашникова лучшим в мире

Эксперты журнала National Interest составили рейтинг лучших переносных пулеметов в мире. Первое место досталось пулемету Калашникова (ПКМ).
Обновлено в 05:37
Кино

Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Футбол

Словенец Скомина рассудит «Краснодар» и «Олимпиакос»

Словенский арбитр Дамир Скомина назначен главным судьей на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и греческим «Олимпиакосом», сообщает пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 05:43
Общество

Кириенко предложил всем регионам России перенять опыт «Тавриды-АРТ»

Обновлено в 07:25
Армия и оружие

ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана

Авиационная группа, состоящая из истребителей ВВС Израиля, совершила облет над столицей Ливана и южными городами.
Обновлено в 05:08
Авто

Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров этой осенью

Как рассказали в компании, перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров этой осенью и будет предлагаться на рынке под названием Honda Breeze.
Обновлено в 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное