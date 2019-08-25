Футбол
Вингер «Бетиса» Тельо отказался переходить в «Краснодар» и «Спартак»ProstoProSport 05:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Политика
Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией
Обновлено в 05:12
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Политика
В Абхазии началось голосование на выборах президента страны
"По всей Абхазии в 08:00 мск началось голосование по выборам президента страны", - сказал представитель ЦИК.
Обновлено в 01:02
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Единоборства
Россиянин Харитонов нокаутировал американца Митриона на турнире по ММА
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в США.
Обновлено в 00:24
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
В Калужской области убили 92-летнего ветерана
"Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который принимал участие в боевых действиях с 1944 года по 1945 год, имел боевые награды, награжден орденом Красной Звезды и другими", - сказала собеседница агентства.
Обновлено вчера в 12:12
Культура
На ВДНХ проведут более 40 танцевальных мастер-классов
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Здоровье
Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
Обновлено в 00:38
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Польша и США готовятся подписать соглашение о военном взаимодействии
Лидеры Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в ходе визита последнего в Варшаву 31 августа - 2 сентября могут подписать соглашение о двустороннем военном взаимодействии.
Обновлено в 07:20
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Глюкоза появилась на «Новой волне» в нижнем белье и пеньюаре
33-летняя Глюкоза дала жару на открытии «Новой волны» в Сочи, продемонстрировав свой соблазнительный «ночной» аутфит.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина
В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
NI назвал пулемет Калашникова лучшим в мире
Эксперты журнала National Interest составили рейтинг лучших переносных пулеметов в мире. Первое место досталось пулемету Калашникова (ПКМ).
Обновлено в 05:37
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Футбол
Словенец Скомина рассудит «Краснодар» и «Олимпиакос»
Словенский арбитр Дамир Скомина назначен главным судьей на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и греческим «Олимпиакосом», сообщает пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана
Авиационная группа, состоящая из истребителей ВВС Израиля, совершила облет над столицей Ливана и южными городами.
Обновлено в 05:08
Авто
Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров этой осенью
Как рассказали в компании, перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров этой осенью и будет предлагаться на рынке под названием Honda Breeze.
Обновлено в 06:50