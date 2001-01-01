Футбол
Винценцо Монтелла: «Было много предложений, но я выбрал „Фиорентину“»Спорт-Экспресс 14:23
Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла заявил, что у него было много предложений о работе, однако он выбрал "фиалок". 44-летний итальянский специалист в среду подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2021 года.
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Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Иномарка вылетела с моста в реку Оккервиль
Как сообщают очевидцы в соцсетях, автоледи пробила ограждение и вылетела на машине в реку Оккервиль.
Обновлено в 16:07
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отказался ограничивать время своего выступления во время заседания Совета безопасности ООН.
Обновлено в 16:15
Наука
Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Политика
В штабе Порошенко показали билборд с Галкиным
На новых билбордах рядом с президентом появится российский шоумен Максим Галкин, рассказал представитель штаба действующего президента Олег Медведев.
Обновлено в 14:00
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину
В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа.
Обновлено в 14:55
Авто
Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры
В Сети опубликовали фотографии концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено в 10:04
Футбол
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя
Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Общество
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час до трех тысяч рублей, сообщил замначальника ГАИ МВД Олег Понарьин.
Обновлено в 08:56
Политика
Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено в 06:59
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Кино
Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»
К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика
Россия запрещает ввоз белорусских яблок и груш
Заголовки получились песенными: «Запретили яблоки и груши». Запрет действует с 12 апреля, он временный.
Обновлено в 13:42
Общество
Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах
Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Политика
Посольство России сообщило, что парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Эстония не пустила в свои территориальные воды российский барк "Седов". Об этом в среду сообщило диппредставительство РФ в Таллине.
Обновлено в 11:42
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Истребители итальянских ВВС перехватили немецкий лайнер
Итальянские истребители Eurofighter Typhoon по тревоге были отправлены на перехват немецкого лайнера авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
Обновлено в 16:23
Экономика
FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»
Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Магнита», сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39