Футбол

Винценцо Монтелла: «Было много предложений, но я выбрал „Фиорентину“»Спорт-Экспресс 14:23

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла заявил, что у него было много предложений о работе, однако он выбрал "фиалок". 44-летний итальянский специалист в среду подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2021 года.
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Монтелла: когда позвонили из «Фиорентины», мы даже не стали обсуждать цифры

Чемпионат15:41

Винченцо Монтелла: «Когда „Фиорентина“ позвонила, мы даже не говорили о деньгах»

Матч ТВ15:26

Винценцо Монтелла: «Было много предложений, но я выбрал „Фиорентину“»

Спорт-Экспресс14:23

Винченцо Монтелла: «Когда „Фиорентина“ позвонила, мы даже не говорили о деньгах»

Sportbox.RU15:26

Монтелла: «Когда позвонила „Фиорентина“, о деньгах мы даже не говорили»

Soccer.ru14:21
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Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Иномарка вылетела с моста в реку Оккервиль

Как сообщают очевидцы в соцсетях, автоледи пробила ограждение и вылетела на машине в реку Оккервиль.
Обновлено в 16:07
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отказался ограничивать время своего выступления во время заседания Совета безопасности ООН.
Обновлено в 16:15
Политика

Сергей Шойгу не позволил подрывать веру военнослужащих в руководство

Обновлено в 08:11
Наука

Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции

«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Политика

В штабе Порошенко показали билборд с Галкиным

На новых билбордах рядом с президентом появится российский шоумен Максим Галкин, рассказал представитель штаба действующего президента Олег Медведев.
Обновлено в 14:00
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину

В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа.
Обновлено в 14:55
Авто

Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры

В Сети опубликовали фотографии концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено в 10:04
Футбол

Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей

Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя

Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Общество

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час до трех тысяч рублей, сообщил замначальника ГАИ МВД Олег Понарьин.
Обновлено в 08:56
Политика

Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено в 06:59
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Кино

Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»

К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика

Россия запрещает ввоз белорусских яблок и груш

Заголовки получились песенными: «Запретили яблоки и груши». Запрет действует с 12 апреля, он временный.
Обновлено в 13:42
Общество

Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Политика

Посольство России сообщило, что парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии

Эстония не пустила в свои территориальные воды российский барк "Седов". Об этом в среду сообщило диппредставительство РФ в Таллине.
Обновлено в 11:42
Авто

Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Общество

Медведев рассказал, как получил двойку в четверти

Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене

Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Истребители итальянских ВВС перехватили немецкий лайнер

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon по тревоге были отправлены на перехват немецкого лайнера авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
Обновлено в 16:23
Экономика

FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»

Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Магнита», сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Экономика

Знаменитый петербургский ИФЗ закупает фарфоровую посуду в Китае

Обновлено в 15:35
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Итальянский футболист, нападающий, ныне - футбольный тренер. С 1999 по 2005 годы провёл 20 матчей за сборную Италии, забил в них 3 гола.
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