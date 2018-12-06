Футбол

«Вильярреал» забил 8 мячей «Альмерии», Токо-Экамби сделал покер
Спорт-Экспресс
16:18

"Вильярреал" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромил "Альмерию" - 8:0. Покер в этой игре сделал нападающий Карл Токо-Экамби. Два гола забил Карлос Бакка, еще по одному - Жерар Морено и Раба. "Желтая субмарина" вышла в следующий раунд.
Спорт-Экспресс16:18

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Токо Экамби стал первым автором покера в истории «Вильярреала» в 21 веке

Спорт-Экспресс21:53

«Севилья», «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

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«Севилья» и «Вильярреал» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

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«Севилья» и «Вильярреал» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

Sportbox.RU16:32

«Атлетико», «Севилья» и «Вильярреал» прошли в 1/8 финала Кубка короля

Евро-футбол.ру16:27

«Севилья» с Промесом обыграла «Вильяновенсе» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

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«Севилья» обыграла «Вильяновенсе» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

Sport24.ru16:34
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Футбол

Спартак — Урал 1:1

В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
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Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках первой игры ¼ финала Кубка России отметил, что у желто-синих взыграло самолюбие после пропущенных мячей, а также заявил, что его команда в этой игре показала максимум.
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Маурицио Сарри: «Я должен понять, почему команда вдруг стала другой»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение команды от «Вулверхэмптона» (1:2) в 15-м туре АПЛ.
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Как сообщается, к 18-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
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«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара

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Пеле: в Европе про Мбаппе говорят больше, чем про Неймара

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Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился своим мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
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Артем Голубев: «Не зря Капелло не любит преимущество 2:0 по ходу встречи»

Не зря же Фабио Капелло говорит, что такой счёт по ходу матча самый нелюбимый для него. Игроки расслабляются и думают, что игра уже сделана.
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