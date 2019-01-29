Футбол

«Вильярреал» уволил тренера спустя семь недель после назначенияЕвро-футбол.ру 08:25

Луис Гарсия Пласа покинул должность главного тренера "Вильярреала", информирует пресс-служба клуба. 46-летний специалист принял "подводников" 10 декабря.
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Главный тренер «Вильярреала» Луис Гарсия отправлен в отставку

РИА Новости09:20

«Вильярреал» второй раз за полтора месяца уволил тренера

Soccer.ru08:36

«Вильярреал» уволил главного тренера спустя семь недель после назначения

Советский спорт09:08

«Вильярреал» уволил тренера, у которого была лишь одна победа — над «Спартаком»

Чемпионат08:43

«Вильярреал» уволил тренера, который добился единственной победы в матче со «Спартаком»

Матч ТВ09:17

«Вильярреал» уволил тренера. У него одна победа - над «Спартаком»

Спорт-Экспресс08:23

«Вильярреал» уволил тренера. Единственную победу он одержал в матче со «Спартаком»

Sport24.ru08:02
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Общество

Замглавы Росгеологии уволен после скандала

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"Пассажир избил стюардессу во время полета, из-за этого самолет экстренно приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей", — рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
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Обвиняемый в краже картины Куинджи заключен под стражу

«Избрать в отношении Дениса Чуприкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 марта», — огласила постановление судья Альбина Тимакова.
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Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать

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В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей

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Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
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Интернет

В работе Gmail произошел сбой по всему миру

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Авто

Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер

Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 03:10
Авто

Renault показал салон нового Clio

Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
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Музыка

В Сеть попал список победителей премии «Грэмми»

Обновлено в 08:39
Авто

Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год

Обновлено вчера в 08:34
Экономика

В Центробанке назвал условия предоставления каникул по ипотеке

Россияне, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год.
Обновлено в 09:00
Спорт

Шахматист Крамник завершил карьеру

Российский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:58
Общество

В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания

Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
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В Гидрометцентре предупредили об изменчивой погоде в феврале и марте

Погода в центральных регионах России в феврале и марте будет изменчивой, прогнозируются как периоды с морозами до минус 15–20 градусов, так и оттепели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
Обновлено вчера в 22:28
Транспорт

Неэкологичные автомобили не пустят в Москву

Столичные власти поддержали предложение Совета по правам человека при президенте РФ о запрете въезда неэкологичных автомобилей с двигателями ниже «Евро-4» в определенные районы Москвы.
Обновлено в 07:01
Политика

Госдепартамент предоставил Гуайдо доступ к активам Венесуэлы в США

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, получил право распоряжаться активами правительства и центрального банка Венесуэлы, находящимися на счетах американских банков.
Обновлено в 09:12
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На похищенной картине Куинджи нашли повреждения

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В Москве в 2019 году благоустроят 50 улиц и площадей

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Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов.
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Экономика

Названы самые популярные у россиян лекарства

Всего в 2018 году в российских аптеках было продано 5,3 миллиарда упаковок лекарств на 991,9 миллиарда рублей.
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Происшествия

В суд направлено дело о хищениях более 20 млн руб. на Восточном

Следователи направили в суд дело нескольких сотрудников Спецстроя, которых обвиняют в хищениях более 20 млн руб. при строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
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В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты

Астрономы впервые обнаружили небесное тело радиусом 1,3 километра на краю Солнечной системы.
Обновлено вчера в 20:21
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В сети появилось видео самой загруженной парковки в мире

Недавно на просторах интернета обнародовали видео с самой загруженной автомобильной парковки в мире.
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В Петербурге возбудили дело после гибели ребенка от истощения

Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней петербурженки после гибели ее годовалого сына от истощения, сообщается на сайте СК РФ.
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В Волгоградской области под тяжестью снега обрушилась крыша дома

В Волгоградской области крыша двухэтажного дома обрушилась под тяжестью снега. Никто не пострадал, эвакуация жильцов не понадобилась.
Обновлено в 01:45
Общество

Минкультуры предлагает проверять востребованность артистов

Работодателям предложено сформировать специальную комиссию, которая проверит, насколько часто задействован артист в разных проектах.
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Суд в Москве заочно арестовал напавшего на посольство России в Киеве

Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу украинского националиста Евгения Карася по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
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