Футбол
«Вильярреал» упустил победу в матче с «Эспаньолом»Советский спорт 07:49
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Даниэле Бонера
|5′
Висенте Иборра
|37′
|39′
Виктор Санчес
Пабло Форнальс
|41′
|46′
Виктор Санчес
Оскар Мелендо
Родриго Фунес Мори
|53′
|60′
Дидак Вила
|64′
Марио Эрмосо
Санти Касорла
|65′
|70′
Серхио Гарсия
Факундо Феррейра
Карл Токо-Экамби
Карлос Бакка
|74′
|76′
Даниэле Бонера
|78′
Дидак Вила
У Лэй
|81′
Роберто Росалес
|82′
Роберто Росалес
Пабло Форнальс
Сэмюэл Чуквуэзе
|83′
Висенте Иборра
|87′
Мигелон Льямбрич
Марио Гаспар
|88′
|90′+1′
Серхи Дардер
|42%
|Владение мячом
|58%
|72%
|Процент точных передач
|79%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|2
|19
|Отборы
|10
|22
|Фолы
|16
|4
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Вильярреал
Расстановка 5‑3‑2
1
Асенхо
2
Гаспар
23
Бонера
4
Фунес Мори
3
Гонсалес
16
Педраса
19
Касорла
10
Иборра
30
Чуквуэзе
9
Бакка
7
Морено
13
Лопес
8
Росалес
15
Лопес
22
Эрмосо
24
У Лэй
10
Дардер
14
Мелендо
23
Гранеро
11
Феррейра
7
Иглесиас
19
Пьятти
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
У Еще гостей отличился Роберто Росалес (81), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник Даниэле Бонера (75). После этой победы Вильярреал, набрав 19 очков, расположился на 19 месте в турнирной таблице примеры.
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