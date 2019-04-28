Футбол
«Вильярреал» упустил победу в игре с «Уэской»Sportbox.RU 14:19
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Марио Гаспар
|7′
Пабло Форнальс
|30′
|35′
Хорхе Мирамон
Мартин Мантовани
Пабло Форнальс
|40′
|53′
Хави Галан
Карлос Бакка
Жерар Морено
|56′
Карл Токо-Экамби
|56′
|61′
Энрик Гальего
Кучо Эрнандес
|61′
Хуанпи Аньор
Гонсало Мелеро
Карл Токо-Экамби
Альфонсо Педраса
|66′
Сантьяго Касерес
|75′
|78′
Луис Авила
Сантьяго Касерес
Мануэль Тригерос
|84′
|86′
Янхель Эррера
Хави Кинтилья
|90′+1′
|90′+2′
Хорхе Пулидо
|47%
|Владение мячом
|53%
|81%
|Процент точных передач
|81%
|9
|Удары в сторону ворот
|9
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|3
|–
|Угловые
|1
|5
|Отборы
|8
|15
|Фолы
|22
|5
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Вильярреал
Расстановка 4‑5‑1
13
Фернандес
2
Гаспар
3
Гонсалес
4
Фунес Мори
39
Кинтилья
30
Чуквуэзе
14
Тригерос
8
Форнальс
19
Касорла
16
Педраса
7
Морено
13
Сантамария
2
Мантовани
3
Эчейта
14
Пулидо
12
Галан
7
Феррейро
21
Эррера
19
Авила
6
Гомес
8
Мелеро
9
Эрнандес
Уэска
Расстановка 4‑5‑1
«Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Уэской» в 35-м туре чемпионата Испании. В первом тайме Пабло Форнальс вывел хозяев вперед, однако в концовке встречи Луис Авила забил ответный мяч, который стал последним в игре.
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