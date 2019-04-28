«Вильярреал» упустил победу в игре с «Уэской»Sportbox.RU вчера в 14:19

«Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Уэской» в 35-м туре чемпионата Испании. В первом тайме Пабло Форнальс вывел хозяев вперед, однако в концовке встречи Луис Авила забил ответный мяч, который стал последним в игре.

«Вильярреал» упустил победу в игре с «Уэской»

Происшествия Стрельба произошла у церкви в Балтиморе В американском городе Балтимор в результате стрельбы у церкви погиб один человек. Об этом сообщает The Baltimor Sun.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, как переживает недавнюю смерть матери.

Экономика Эксперты назвали стабильным кредитный рейтинг Красноярского края Эксперты назвали стабильным кредитный рейтинг Красноярского края. Исследование проводили аналитики международного агентства Fitch.

Общество На майские праздники отдохнет меньше половины россиян Только 46 процентов россиян отдохнут от работы на майские праздники.

Экономика Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Общество «Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.

Экономика Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.

Кино Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод Пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение.

Политика Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Музыка Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос» Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.

Здоровье Врачи дефицитных специальностей в Кузбассе получат по миллиону рублей По одному миллиону рублей получат врачи дефицитных специальностей в Кузбассе из средств областного бюджета, такую же сумму получат работники среднего медперсонала, пришедшие работать в фельдшерско-акушерские пункты, сообщил журналистам глава региона Сергей Цивилев на пресс-конференции, посвященной 200 дням подготовки к 300-летию Кузбасса.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.

Общество В Москве к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С Синоптики прогнозируют, что к концу первых майских праздников в Москве потеплеет до +20 °С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Футбол «Реал» проиграл последней команде Примеры «Райо Вальекано» «Реал» уступил «Райо Вальекано» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Политика Министр финансов США рассказал о торговых переговорах с Китаем Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином «выходят на финишную прямую», заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Происшествия В Туве на военном полигоне подорвался ребёнок На военном полигоне на снаряде подорвался ребёнок. В пресс-службе республиканского правительства эту информацию ИА REGNUM подтвердили.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Культура После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка "Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.

Транспорт Движение в Новокрымском проезде ограничено в связи с укладкой асфальта Движение в Новокрымском проезде в центре Москвы ограничено в связи с укладкой асфальта.

Теннис Медведев опустился на шестую строчку в чемпионской гонке ATP Россиянин Даниил Медведев опустился на шестое место в обновленной версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Экономика «Ведомости» узнали о лимите на отправку денег в Киргизию и Казахстан Центробанк России добился от систем денежных переводов установления лимитов на отправку денег в несколько стран — Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.

Политика Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".