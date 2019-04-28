Футбол

«Вильярреал» упустил победу в игре с «Уэской»Sportbox.RU вчера в 14:19

Вильярреал — Уэска
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Марио Гаспар
7′
Пабло Форнальс
30′
35′
Хорхе Мирамон
Мартин Мантовани
Пабло Форнальс
40′
53′
Хави Галан
Карлос Бакка
Жерар Морено
56′
Карл Токо-Экамби
56′
61′
Энрик Гальего
Кучо Эрнандес
61′
Хуанпи Аньор
Гонсало Мелеро
Карл Токо-Экамби
Альфонсо Педраса
66′
Сантьяго Касерес
75′
78′
Луис Авила
Сантьяго Касерес
Мануэль Тригерос
84′
86′
Янхель Эррера
Хави Кинтилья
90′+1′
90′+2′
Хорхе Пулидо
«Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Уэской» в 35-м туре чемпионата Испании. В первом тайме Пабло Форнальс вывел хозяев вперед, однако в концовке встречи Луис Авила забил ответный мяч, который стал последним в игре.
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