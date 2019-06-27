Футбол
«Вильярреал» согласился продать Черышева в «Валенсию»Vprognoze.ru вчера в 18:50
Напомним, Денис Черышев прошлый сезон провел в «Валенсии» на правах аренды и у клуба была возможность выкупа контракта за 7 миллионов евро. Однако, срок договора с «Вильярреалом» уже исток.
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«Валенсия» и «Вильярреал» практически согласовали трансфер Черышева за 5 млн евро
Sports.ruвчера в 14:16
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:17, Вашингтон
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Происшествия
Петербуржец напал с мачете на охранника из-за места на парковке
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Происшествия
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Экономика
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Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
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Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
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Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
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Как изменится жизнь россиян с 1 июля
1 июля россиян ожидает множество изменений: индексация тарифов ЖКХ, эскроу-счета для застройщиков, электронные визы и многое другое.
Обновлено 26 июня в 05:59
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о подрыве диверсанта ВСУ на собственной мине
Украинский диверсант подорвался на мине при попытке проникнуть на территорию самопровозглашённой Луганской Народной Республики.
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Общество
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В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
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Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
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В предстоящие выходные в Башкирии ожидается аномальная жара.
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Назван средний годовой пробег автомобилей в России
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Экономика
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В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
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Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
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В Интернете появился трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт.
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В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено вчера в 14:20
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Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
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