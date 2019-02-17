Футбол

«Вильярреал» разгромил «Севилью» в матче ПримерыRT на русском вчера в 14:58

Вильярреал — Севилья
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Карл Токо-Экамби
12′
Альваро Гонсалес
20′
Даниэле Бонера
Родриго Фунес Мори
24′
Карл Токо-Экамби
45′+1′
46′
Хесус Навас
Виссам Бен-Йеддер
46′
Франко Васкес
Пабло Сарабия
Альваро Гонсалес
52′
60′
Роке Меса Кеведо
64′
Симон Кьер
Серхио Эскудеро
Карлос Бакка
Пабло Форнальс
67′
Марио Гаспар
68′
Сантьяго Касерес
Ману Морланес
76′
Родриго Фунес Мори
81′
Альфонсо Педраса
86′
«Вильярреал» одержал разгромную победу над «Севильей» в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. Победу «Вильярреалу» принесли голы Альваро Гонсалеса, Карла Токо Экамби и Альфонсо Педрасы.
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