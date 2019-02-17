Футбол

«Вильярреал» разгромил «Севилью» в матче ПримерыЧемпионат вчера в 14:20

Вильярреал — Севилья
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Карл Токо-Экамби
12′
Альваро Гонсалес
20′
Даниэле Бонера
Родриго Фунес Мори
24′
Карл Токо-Экамби
45′+1′
46′
Хесус Навас
Виссам Бен-Йеддер
46′
Франко Васкес
Пабло Сарабия
Альваро Гонсалес
52′
60′
Роке Меса Кеведо
64′
Симон Кьер
Серхио Эскудеро
Карлос Бакка
Пабло Форнальс
67′
Марио Гаспар
68′
Сантьяго Касерес
Ману Морланес
76′
Родриго Фунес Мори
81′
Альфонсо Педраса
86′
В матче 24-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» разгромил «Севилью» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес. Счёт на 20-й минуте открыл Альваро Гонсалес, которому ассистировал Санти Касорла.
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