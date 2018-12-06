Футбол

«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в Кубке Испании
REGNUM
00:33

Вильярреал — Альмерия
8 – 0
Матч завершён
Кубок Испании, 1/16 Финала, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Карл Токо-Экамби
23′
Карл Токо-Экамби
30′
Карл Токо-Экамби
36′
Карлос Бакка
45′
Карл Токо-Экамби
47′
Жерар Морено
67′
Карлос Бакка
83′
Даниэль Раба
89′
«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 8:0. В составе «Вильярреала» четыре гола забил нападающий Карл Токо Экамби.
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