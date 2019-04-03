Футбол

«Барселона» спаслась от поражения, хотя вела у «Вильярреала» 2:0Спорт день за днем вчера в 18:22

Вильярреал — Барселона
4 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
12′
Филиппе Коутиньо
16′
Малком
Сэмюэл Чуквуэзе
23′
Альваро Гонсалес
36′
39′
Серджи Бускетс
42′
Клеман Лангле
Родриго Фунес Мори
45′+2′
Карл Токо-Экамби
50′
61′
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
Висенте Иборра
62′
Ману Морланес
Сантьяго Касерес
63′
73′
Артур
Иван Ракитич
73′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Карл Токо-Экамби
Карлос Бакка
74′
77′
Артуро Видаль
Карлос Бакка
80′
83′
Карлес Аленья
83′
Лионель Месси
85′
Серхи Роберто
Альваро Гонсалес
86′
Сэмюэл Чуквуэзе
Даниэле Бонера
87′
90′
Лионель Месси
90′+1′
Луис Суарес
Сантьяго Касерес
90′+1′
90′+3′
Луис Суарес
"Барселона" в матче 30-го тура чемпионата Испании на выезде сыграла вничью с "Вильярреалом" со счетом 4:4. Сначала два мяча забили сине-гранатовые: отличились Филиппе Коутиньо и Малькольм на 12-й и 16-й минутах соответственно. Через 7 минут Сэмюэл Чуквуэзе сократил отставание.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Вильярреал» и «Барса» устроили шоу: 8 голов, Месси снова забил со штрафного, Суарес сравнял на 93-й минуте

Sports.ruвчера в 19:08

«Барселона» вырвала ничью в матче с «Вильярреалом», забив два мяча в компенсированное время

ProstoProSportвчера в 17:22

«Вильярреал» — «Барселона» — 4:4. Видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги

Sport24.ruвчера в 19:56

«Барса» умирает последней. Месси и Суарес устроили дикую развязку в Вильярреале

Спорт-Экспрессвчера в 18:10

«Вильярреал» в компенсированное время упустил победу над «Барселоной», ведя в два мяча

Советский спортвчера в 17:25

«Вильярреал» – «Барселона» – 4:4, 2 апреля 2019, обзор матча Примеры

Чемпионатвчера в 18:00

Футбол, Примера, Вильярреал - Барселона, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 14:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:38, Ашберн
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Футболисты «Зенита» почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Футболисты и персонал "Зенита" почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге, произошедшего 3 апреля 2017 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:24
Политика

В России появилась еще одна «могила» Путина

Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Политика

В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:41
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Футбол

Уткин не намерен подавать заявление в полицию после нападения

Известный футбольный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что не будет подавать заявление в правоохранительные органы после нападения, которому он подвергся 2 апреля.
Обновлено в 03:47
Авто

Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа»

Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Минобороны РФ: В ЦВО в 2019 году наберут на 8 тысяч меньше срочников

В Центральном военном округе (ЦВО) весной 2019 года число призывников срочной службы уменьшится на 15%.
Обновлено вчера в 06:38
Технологии

Сотовые операторы России начали переходить на отечественную связь

Сотовые операторы в России начали постепенно переходить на отечественную связь.
Обновлено в 05:08
Политика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в Китае

В китайской провинции Хунань мужчина напал с ножом на учеников начальной школы.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Общество

Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»

Обновлено в 06:09
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
Обновлено в 05:49
Здоровье

Как тренироваться для похудения, рассказали эксперты

Эксперты из Бразилии и Великобритании рассказали, как эффективно тренироваться для похудения.
Обновлено 01 апреля в 12:52
Общество

В России отменили бумажные СНИЛС

В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Гаджеты

Apple сняла шуточный ролик о создании круглой коробки для пиццы

Обновлено в 06:25
Экономика

В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:36
Музыка

Певица Монеточка выпустила новый клип на песню «Нимфоманка»

Елизавета Гырдымова, более известная как певица Монеточка, опубликовала во вторник, 2 апреля, на своем YouTube-канале новый клип на песню «Нимфоманка».
Обновлено вчера в 14:23
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Происшествия

ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Правоохранители расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 05:03
Политика

Подкомиссия ООН признала часть территории Арктики продолжением континентального шельфа РФ

Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России, сообщил глава Роснедр Евгений Киселев на коллегии агентства.
Обновлено в 04:39
Общество

Путин и Медведев поздравили с юбилеем ректора МГУ Садовничего

С юбилеем академика РАН поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Политика

Президент Казахстана прибыл с первым официальным визитом в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду с официальным визитом в Россию по приглашению главы российского государства Владимира Путина.
Обновлено в 04:27
Политика

Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Политика

Россия предупредила ВТО о возможных ответных мерах для товаров из ЕС

РФ предупредила ВТО о возможности принятия ответных мер для товаров из Евросоюза.
Обновлено вчера в 12:50
Экономика

Минфин решил не раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу

Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи.
Обновлено в 06:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное