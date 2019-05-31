Футбол
«Вильярреал» потребует у «Валенсии» 7–10 млн евро за ЧерышеваSports.ru 02:20
«Валенсия» намерена выкупить у «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева, проведшего минувший сезон в левантийском клубе на правах аренды. Отступные за 28-летнего игрока сборной России составляют 7 миллионов евро, но с учетом бонусов сумма может возрасти до 10 млн.
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