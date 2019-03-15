Футбол
Вильярреал — Зенит 2:1Мойка78 вчера в 16:30
Лига Европы, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Жерар Морено
|29′
|46′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
Сантьяго Касерес
Ману Морланес
|46′
Карлос Бакка
|47′
Виктор Руис
|52′
|57′
Олег Шатов
|64′
Андрей Лунев
Михаил Кержаков
Висенте Иборра
Санти Касорла
|70′
|70′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Родриго Фунес Мори
Мигелон Льямбрич
|77′
Жауме Коста
|82′
|90′+1′
Бранислав Иванович
Вильярреал
Расстановка 4‑3‑1‑2
13
Фернандес
2
Гаспар
3
Гонсалес
6
Руис
11
Коста
19
Касорла
8
Форнальс
15
Мигелон
28
Морланес
7
Морено
9
Бакка
41
Кержаков
19
Смольников
6
Иванович
30
Маммана
44
Ракицкий
33
Эрнани
8
Краневиттер
27
Оздоев
17
Шатов
20
Мак
11
Дриусси
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Испанский «Вильярреал» забил первый гол в матче с петербургским футбольным клубом «Зенит», который проходит в рамках 1/8 финала Лиги Европы. В первом тайме сине-бело-голубые пропустили первый мяч. За испанский футбольный клуб отличился Херард Морено.
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