«Вильярреал» одержал первую победу в примере в 2019 годуМатч ТВ 14:21

«Вильярреал» на своем поле переиграл «Севилью» в матче 24-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев поля голами отметились Альваро Гонсалес, Токо Экамби и Педраса Альфонсо. «Подводники» не выигрывали в чемпионате Испании с 25 ноября 2018 года.

«Вильярреал» одержал первую победу в примере в 2019 году

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