Футбол
«Вильярреал» обыграл «Жирону» и покинул зону вылетаМатч ТВ 14:30
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Монтиливи»
|7′
Сэмюэл Чуквуэзе
|51′
Пабло Форнальс
|57′
Карл Токо-Экамби
Сантьяго Касерес
Патрик Робертс
Сейду Думбия
|64′
Хонас Рамальо
Педро Антонио Порро
|70′
Хуанпе Рамирес
|74′
|76′
Сэмюэл Чуквуэзе
|76′
Сэмюэл Чуквуэзе
Альфонсо Педраса
Пере Понс
|80′
Рауль Гарсия
Кевин Сони
|86′
|87′
Марио Гаспар
|90′
Карлос Бакка
Жерар Морено
|90′+5′
Сантьяго Касерес
|90′+6′
Родриго Фунес Мори
|56%
|Владение мячом
|44%
|85%
|Процент точных передач
|77%
|4
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|11
|12
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Жирона
Расстановка 4‑4‑2
13
Буну
24
Порро
5
Алькала
15
Рамирес
27
Сони
22
Думбия
8
Понс
23
Гарсия
10
Гарсия
9
Порту
7
Стуани
1
Асенхо
2
Гаспар
3
Гонсалес
4
Фунес Мори
39
Кинтилья
8
Форнальс
10
Иборра
16
Педраса
19
Касорла
7
Морено
5
Касерес
Вильярреал
Расстановка 4‑3‑1‑2
«Вильярреал» набрал 33 очка и покинул зону вылета. «Жирона» осталась 14-й в турнирной таблице с 34 очками.
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