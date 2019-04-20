«Вильярреал» обыграл «Леганес» в матче ПримерыProstoProSport 14:22

«Вильярреал» победил «Леганес» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Карлос Бакка и Карл Токо Экамби.

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