Футбол
«Вильярреал» обыграл «Леганес» в матче ПримерыProstoProSport вчера в 14:22
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
|57′
Гвидо Марсело Каррильо
Юссеф Эн-Несири
Карлос Бакка
|64′
|71′
Унаи Бустинса
Набиль Эль-Жар
Карлос Бакка
Сантьяго Касерес
|75′
|77′
Оскар Родригес
Сабин
Карл Токо-Экамби
|80′
Сэмюэл Чуквуэзе
Альфонсо Педраса
|84′
|87′
Набиль Эль-Жар
Карл Токо-Экамби
Жерар Морено
|89′
|90′
Кеннет Омеруо
Сантьяго Касерес
|90′+1′
Андрес Фернандес
|90′+1′
|67%
|Владение мячом
|33%
|82%
|Процент точных передач
|66%
|2
|Удары в сторону ворот
|1
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|3
|4
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|4
|8
|Отборы
|18
|12
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Вильярреал
Расстановка 4‑4‑2
13
Фернандес
2
Гаспар
3
Гонсалес
4
Фунес Мори
39
Кинтилья
16
Педраса
10
Иборра
19
Касорла
8
Форнальс
7
Морено
5
Касерес
1
Куэльяр
12
Ньом
10
Эль-Жар
24
Омеруо
22
Сиовас
5
Сильва
21
Перес
6
Гумбау
18
Сабин
25
Брэйтуэйт
26
Эн-Несири
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
«Вильярреал» победил «Леганес» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Карлос Бакка и Карл Токо Экамби.
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«Вильярреал» — «Леганес». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч 33 тура чемпионата Испании 21 апреля 2019 года
LiveSport.ru20 апреля в 21:07
Экспресс на матчи испанской Ла Лиги ~ Вильярреал - Леганес / Бетис - Валенсия
Sport-place19 апреля в 10:24
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