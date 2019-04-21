Футбол

«Вильярреал» обыграл «Леганес» в матче ПримерыProstoProSport вчера в 14:22

Вильярреал — Леганес
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
57′
Гвидо Марсело Каррильо
Юссеф Эн-Несири
Карлос Бакка
64′
71′
Унаи Бустинса
Набиль Эль-Жар
Карлос Бакка
Сантьяго Касерес
75′
77′
Оскар Родригес
Сабин
Карл Токо-Экамби
80′
Сэмюэл Чуквуэзе
Альфонсо Педраса
84′
87′
Набиль Эль-Жар
Карл Токо-Экамби
Жерар Морено
89′
90′
Кеннет Омеруо
Сантьяго Касерес
90′+1′
Андрес Фернандес
90′+1′
«Вильярреал» победил «Леганес» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Карлос Бакка и Карл Токо Экамби.
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