Футбол

«Вильярреал» обыграл «Бетис» в матче чемпионата Испании
РИА Новости
17:01

Вильярреал — Бетис
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Мануэль Тригерос
Ману Морланес
40′
Жерар Морено
52′
Сэмюэл Чуквуэзе
54′
61′
Зухаир Феддаль
Кристиан Тельо
64′
Андрес Гуардадо
Джовани Ло Чельсо
Марио Гаспар
Мигелон Льямбрич
67′
69′
Хоакин Санчес
Серхио Леон Лимонес
Ману Морланес
73′
Жерар Морено
Карлос Бакка
79′
Виктор Руис
89′
90′
Серхио Каналес
90′
Джовани Ло Чельсо
Соперник московского "Спартака" в Лиге Европы "Вильярреал" обыграл дома "Бетис" в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Вильярреала". Голы у победителей забили Жерар Морено (52-я минута) и Самуэль Чуквезе (54).
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