Футбол

«Вильярреал» минимально обыграл «Жирону» в ПримереЧемпионат 14:30

Жирона — Вильярреал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Монтиливи»
7′
Сэмюэл Чуквуэзе
51′
Пабло Форнальс
57′
Карл Токо-Экамби
Сантьяго Касерес
Патрик Робертс
Сейду Думбия
64′
Хонас Рамальо
Педро Антонио Порро
70′
Хуанпе Рамирес
74′
76′
Сэмюэл Чуквуэзе
76′
Сэмюэл Чуквуэзе
Альфонсо Педраса
Пере Понс
80′
Рауль Гарсия
Кевин Сони
86′
87′
Марио Гаспар
90′
Карлос Бакка
Жерар Морено
90′+5′
Сантьяго Касерес
90′+6′
Родриго Фунес Мори
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Жирона» уступила «Вильярреалу» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Обслуживал матч арбитр Адриан Кордеро Вега. Единственный гол был забит уже на седьмой минуте.
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