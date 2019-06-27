Футбол
«Вильярреал» и «Валенсия» договорились о покупке Дениса ЧерышеваРБК вчера в 18:44
«Вильярреал» и «Валенсия» согласовали трансфер полузащитника сборной России по футболу Дениса Черышева. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Эктор Гомез.
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«Валенсия» и «Вильярреал» практически согласовали трансфер Черышева за 5 млн евро
Sports.ruвчера в 14:16
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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