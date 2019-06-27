Футбол
«Вильярреал» и «Валенсия» договорились о покупке Дениса ЧерышеваРБК 18:44
«Вильярреал» и «Валенсия» согласовали трансфер полузащитника сборной России по футболу Дениса Черышева. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Эктор Гомез.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Авто
Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод
Обновлено в 11:05
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Политика
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Кино
Трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети
В прокат новые «Ангелы Чарли» выйдут 14 ноября 2019 года. Ранее News.ru писал о том, что трейлер картины «Война токов» появился на YouTube.
Обновлено в 09:29
Общество
Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 21:59
Политика
Тереза Мэй заявила о готовности улучшать отношения с Россией
Великобритания готова улучшать отношения с Россией, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй по пути на саммит G20, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 21:21
Политика
В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.
Обновлено в 20:34
Политика
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Происшествия
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено в 17:17
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика
Путин ответил на вопрос о возможном преемнике
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что думает о возможном преемнике на посту главы государства с 2000 года.
Обновлено в 15:33
Футбол
Барцальи может войти в тренерский штаб Сарри
Как сообщает Tuttosport, 38-летний итальянец войдет в тренерский штаб Маурицио Сарри, который недавно возглавил туринцев.
Обновлено в 18:23
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Энергетика
Россия заплатит Казахстану за грязную нефть по $15 за баррель
Россия выплатит Казахстану компенсацию за загрязненную нефть в порту Усть-Луга в размере $15 за баррель.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Культура
Теодор Курентзис написал прощальное письмо
Обновлено в 08:15
Экономика
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено в 21:55
Авто
Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Как удалось узнать британскому изданию Autocar, японская компания готовит новое поколение Lancer Evolution.
Обновлено в 12:09
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию
Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Финансы
Bank of America: «фальшивая сделка» США и Китая ослабит доллар
Доллар в краткосрочной перспективе может ослабнуть к евро, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на комментарии валютных стратегов Bank of America Merrill Lynch.
Обновлено в 16:05
Транспорт
Первый пошел: аэропорт Владивостока принял прямой рейс из Шанхая
Международный аэропорт «Владивосток» принял первый рейс китайской авиакомпании Juneyao Airlines. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 21:50
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе App Store
Неполадки в работе онлайн-магазина App Store наблюдаются в пятницу в ряде стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 20:11
Авто
Самый дорогой Ferrari 250 GTO признали произведением искусства
Итальянский суд постановил причислить Ferrari 250 GTO к произведениям искусства. Это решение означает, что модель не подлежит копированию.
Обновлено в 06:35
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Восемь человек госпитализировали после авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии
После авиакатастрофы в Бурятии восемь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 09:11
Наука
Кофе поможет в борьбе с ожирением и диабетом
Обновлено 25 июня в 06:39