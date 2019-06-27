Футбол

«Вильярреал» и «Валенсия» договорились о покупке Дениса ЧерышеваРБК 18:44

«Вильярреал» и «Валенсия» согласовали трансфер полузащитника сборной России по футболу Дениса Черышева. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Эктор Гомез.
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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