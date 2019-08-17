«Вильярреал» и «Гранада» во 1-м туре чемпионата Испании в очном поединке забили 8 голов. Встреча закончилась со счетом 4:4. Чемпионат Испании.

«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью, забив на двоих 8 мячей

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