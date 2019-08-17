Футбол

«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью, забив на двоих 8 мячейСпорт-Экспресс 16:57

Вильярреал — Гранада
4 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Санти Касорла
35′
Санти Касорла
36′
Рауль Альбиоль
45′+3′
45′+6′
Федерико Вико Вильегас
Мойсес Гомес
53′
57′
Альваро Вадильо
Дарвин Мачис
59′
Херман Санчес Бараона
62′
Рубен Пенья
Жерар Морено
65′
69′
Yan Eteki
Рамон Азиз
Жерар Морено
Карл Токо-Экамби
69′
Андре Замбо-Ангисса
71′
Сэмюэл Чуквуэзе
73′
75′
Роберто Сольдадо
Мойсес Гомес
Мануэль Тригерос
79′
79′
Федерико Вико Вильегас
Адриан Рамос
81′
Антонио Пуэртас
Висенте Иборра
Карлос Бакка
84′
«Вильярреал» и «Гранада» во 1-м туре чемпионата Испании в очном поединке забили 8 голов. Встреча закончилась со счетом 4:4. Чемпионат Испании.
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