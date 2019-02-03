Футбол

«Вильярреал» и «Эспаньол» сыграли вничьюREGNUM 08:40

Вильярреал — Эспаньол
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Даниэле Бонера
5′
Висенте Иборра
37′
39′
Виктор Санчес
Пабло Форнальс
41′
46′
Виктор Санчес
Оскар Мелендо
Родриго Фунес Мори
53′
60′
Дидак Вила
64′
Марио Эрмосо
Санти Касорла
65′
70′
Серхио Гарсия
Факундо Феррейра
Карл Токо-Экамби
Карлос Бакка
74′
76′
Даниэле Бонера
78′
Дидак Вила
У Лэй
81′
Роберто Росалес
82′
Роберто Росалес
Пабло Форнальс
Сэмюэл Чуквуэзе
83′
Висенте Иборра
87′
Мигелон Льямбрич
Марио Гаспар
88′
90′+1′
Серхи Дардер
Испанские футбольные клубы «Вильярреал» и «Эспаньол» разошлись миром в матче 22-го тура испанской Примеры, сообщает 3 февраля «Матч ТВ». Игра проходила на поле стадиона «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и закончилась с ничейным счетом 2:2.
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